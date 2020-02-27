Рэпер Серега отобрал у бывшей супруги двух сыновей и скрывает их

27 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Рэпер Серега отобрал у бывшей супруги двух сыновей и скрывает их
Рэпер Серега
instagram.com/seryogamusic

2020 явно станет годом громких скандалов в семьях украинских знаменитостей.

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Лишь только публика отошла от деталей скандального развода Владимира Остапчука, как семейная драма случилась в семье рэпера Сереги. 

Бывшая жена 43-летнего певца Полина Ололо обескуражила публику рассказом о том, что Серега забрал у нее двоих сыновей – Платона и Марка.

Своих мальчиков Полина не видела уже более полутора лет. Сначала Серега забрал сыновей на месяц к себе на отдых, потом методом провокации он забрал их на год.

Полина Ололо с детьми / instagram.com/polina_lola
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На данный момент бывшая жена рэпера не знает, где находятся Марк и Платон. Она не имеет возможности общаться с мальчиками даже по телефону.

Также Полина добавила, что знакомым, которые общаются с ее детьми, Серега запретил с ней общаться.

В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! – рассказывает в интервью порталу Сегодня.Lifestyle. – Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея.

Напомним,

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