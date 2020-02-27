Рэпер Серега отобрал у бывшей супруги двух сыновей и скрывает их
2020 явно станет годом громких скандалов в семьях украинских знаменитостей.
Бывшая жена 43-летнего певца Полина Ололо обескуражила публику рассказом о том, что Серега забрал у нее двоих сыновей – Платона и Марка.
Своих мальчиков Полина не видела уже более полутора лет. Сначала Серега забрал сыновей на месяц к себе на отдых, потом методом провокации он забрал их на год.
Также Полина добавила, что знакомым, которые общаются с ее детьми, Серега запретил с ней общаться.
В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! – рассказывает в интервью порталу Сегодня.Lifestyle. – Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея.
Напомним,