Холостяк-10: Иракли Макацария дал напутственные советы новому главному герою
26 февраля 2020 16:00
Ведущий и бизнесмен Иракли Макацария
пресс-служба канала СТБ
6 марта на СТБ стартует десятый сезон романтического реалити «Холостяк».
«Холостяк» стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк.Экс-Холостяк, любимец телезрительниц, а также тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария поделился с ним несколькими советами.
Главный герой реалити «Холостяк-10» Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ
Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10 Холостяком. Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте – тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор, – говорит Иракли. – Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям «Неземного Холостяка» вскружить себе голову. Главное – оставаться тем парнем, которым он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны поступать так, как они чувствуют.
Напомним,