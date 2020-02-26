Холостяк-10: Иракли Макацария дал напутственные советы новому главному герою

26 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: Иракли Макацария дал напутственные советы новому главному герою
Ведущий и бизнесмен Иракли Макацария
пресс-служба канала СТБ

6 марта на СТБ стартует десятый сезон романтического реалити «Холостяк».

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Главным героем юбилейного сезона проекта «Холостяк» стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк.

Главный герой реалити «Холостяк-10» Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ
Экс-Холостяк, любимец телезрительниц, а также тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария поделился с ним несколькими советами. 

Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10 Холостяком. Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте – тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор, – говорит Иракли. – Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям «Неземного Холостяка» вскружить себе голову. Главное – оставаться тем парнем, которым он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны поступать так, как они чувствуют.

Напомним, 

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