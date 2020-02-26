Наталья Могилевская удивила публику сменой имиджа: секси-кудряшка

Певица в очередной раз доказала, что может быть разной.

Буквально недавно публика обсуждала последствия стоматологической операции Натальи Могилевской , как певица вновь нашла способ всех удивить.

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фотографии, на которых предстала в совершенно новом и весьма неожиданном образе.

В кадре Наталья позирует перед зеркалом с новой прической: объемными афро-кудряшками и большим красным бантом.

Начинается... Как вам?

– поинтересовалась Могилевская у своих фолловеров.

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Подписчики не стали томить с ответом. В комментариях публика выразила свой восторг от свежего образа Натальи. Хотя многие предположили, что певица просто примерила парик.

«Боже,какая красавица», «Кудряшка Нью», «Шикарная», «Секси-солошка», «Наташ, без обид, это не ваше»

– пишут фолловеры.

Напомним,