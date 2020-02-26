Наталья Могилевская удивила публику сменой имиджа: секси-кудряшка
Певица в очередной раз доказала, что может быть разной.
На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фотографии, на которых предстала в совершенно новом и весьма неожиданном образе.
В кадре Наталья позирует перед зеркалом с новой прической: объемными афро-кудряшками и большим красным бантом.
Начинается... Как вам?– поинтересовалась Могилевская у своих фолловеров.
«Боже,какая красавица», «Кудряшка Нью», «Шикарная», «Секси-солошка», «Наташ, без обид, это не ваше»– пишут фолловеры.
Напомним,