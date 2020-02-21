Наталья Могилевская перенесла операцию на лице

Артистка попала в больницу.

На днях певица и тренер юмористической программы «Лига смеха» Наталья Могилевская перенесла стоматологическую операцию.

Хирургическое вмешательство сказалось на внешности звезды. В своем Инстаграм Наталья опубликовала фото, на котором показала свое припухшее лицо.

В таком виде Могилевской пришлось отправиться на встречу с командой – красивыми молодыми людьми. Но звезда не растерялась, а подошла к проблеме с юмором.

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья решила обыграть отек щеки с креативом. С помощью карандаша знаменитость написала на ней слово «хомяк».

Всем привет. Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди… – обратилась певица к поклонникам. – В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных. Всем хорошего дня! Не унывайте, если с вашей щечкой что-то не так.

Напомним,