Наталья Могилевская перенесла операцию на лице

21 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская перенесла операцию на лице
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка попала в больницу.

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На днях певица и тренер юмористической программы «Лига смеха» Наталья Могилевская перенесла стоматологическую операцию. 

Хирургическое вмешательство сказалось на внешности звезды. В своем Инстаграм Наталья опубликовала фото, на котором показала свое припухшее лицо.

В таком виде Могилевской пришлось отправиться на встречу с командой – красивыми молодыми людьми. Но звезда не растерялась, а подошла к проблеме с юмором. 

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
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Наталья решила обыграть отек щеки с креативом. С помощью карандаша знаменитость написала на ней слово «хомяк». 

Всем привет. Я пережила сегодня стоматологическую операцию и у меня опухла щечка. А мне сегодня встречаться с командами, там красивые молодые люди… – обратилась певица к поклонникам. – В общем, я решила вот так креативненько проблему. Вот этим еще отличаются творческие сумасшедшие люди от обычных. Всем хорошего дня! Не унывайте, если с вашей щечкой что-то не так.

Напомним, 

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