Солистка группы «НеАнгелы» шокировала публику деталями развода с Эдгаром Каминским

20 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Солистка группы «НеАнгелы» шокировала публику деталями развода с Эдгаром Каминским
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka

Певица впервые рассказала о правилах воспитания детей.

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Певица Слава Каминская уверяет – дети это лучшее, что произошло в ее жизни. Обе беременности артистка провела на работе и до последнего давала концерты и снималась в клипах. После обоих родов певица уже через 2 недели возвращалась на сцену. 

Слава – мама лояльная, запретов у нее почти нет, она уверена, что все должно быть дозировано. Например, пятилетний Леон с помощью планшета изучает иностранные языки. И часто счастливая мама корит себя за то, что уделяет детям мало внимания. 

Лаура заходит в комнату и говорит: «Мама, а почему ты спишь?», А мама четверо суток каталась по разным городам, спала в автобусе, и ей хочется просто поспать в постели, чтобы меня никто не трогал,
– делится певица.

Певица Слава Каминская / instagram.com/babaslavka
Артистка призналась, что дочь Лаура во всем на нее хочет быть похожей и у нее уже даже есть собственный микрофон. Однако Слава не хочет, чтобы девочка шла по ее стопам. 

Я не хочу, чтобы она была певицей. Это тяжелый труд, хотя всем кажется, что ты ничего не делаешь, – говорит артистка. – А это такая энергетика, иногда хейта столько, что для психики это довольно трудно. Кстати, Леон тоже сказал, что хочет быть певцом. У них обоих безупречный слух».

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  Также Слава призналась, что постоянно балует детей, хотя и понимает, что это не совсем правильно. 

Я не могу ничего с этим поделать. У меня этого всего не было в детстве, и я стараюсь это как-то компенсировать,
– рассказывает звезда. 

Слава Каминская с детьми / instagram.com/babaslavka
  Однако если раньше Слава любила отдыхать с друзьями, то теперь у нее в приоритете – дети. Вместо шумной вечеринки, она выбирает тихий семейный вечер с самыми важнейшими для нее людьми, тем более после того, как летом 2019-го брак артистки с пластическим хирургом Эдгаром Каминским распался. 

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Эдгар с детьми видится и обычно они живут у бывшей свекрови певицы. С новой избранницей отца Леон и Лаура уже познакомились. На вопрос, знакома ли сама Слава с ней, артистка отвечает: «Мы с ней не знакомы».  

Но певица не собирается препятствовать общению детей с девушкой отца. Детей бывшие супруги не делили, Слава уверена – они должны оставаться с мамой. Артистка призналась, что Эдгар не платит алименты. 

Мне безумно жаль, что у нас почему-то в законодательстве прописано, что все пополам, но тянут на себе обычно все мамы, – рассказывает Каминская. – Я не подавала на алименты, денег он мне на детей не дает. Платит за садик. Спасибо за это.

Слава Каминская с бывшим мужем / instagram.com/babaslavka
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На вопрос о том, есть ли у Славы сейчас мужчина и знаком ли он с детьми ответила утвердительно.

Да. Конечно они знакомы, дети же живут с мамой. Нужно показывать им, что есть и нормальные отношения, маму можно любить, ценить и уважать,
– признается Слава.

Напомним, 

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