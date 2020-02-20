Солистка группы «НеАнгелы» шокировала публику деталями развода с Эдгаром Каминским
Певица впервые рассказала о правилах воспитания детей.
Слава – мама лояльная, запретов у нее почти нет, она уверена, что все должно быть дозировано. Например, пятилетний Леон с помощью планшета изучает иностранные языки. И часто счастливая мама корит себя за то, что уделяет детям мало внимания.
Лаура заходит в комнату и говорит: «Мама, а почему ты спишь?», А мама четверо суток каталась по разным городам, спала в автобусе, и ей хочется просто поспать в постели, чтобы меня никто не трогал,– делится певица.
Я не хочу, чтобы она была певицей. Это тяжелый труд, хотя всем кажется, что ты ничего не делаешь, – говорит артистка. – А это такая энергетика, иногда хейта столько, что для психики это довольно трудно. Кстати, Леон тоже сказал, что хочет быть певцом. У них обоих безупречный слух».
Я не могу ничего с этим поделать. У меня этого всего не было в детстве, и я стараюсь это как-то компенсировать,– рассказывает звезда.
Но певица не собирается препятствовать общению детей с девушкой отца. Детей бывшие супруги не делили, Слава уверена – они должны оставаться с мамой. Артистка призналась, что Эдгар не платит алименты.
Мне безумно жаль, что у нас почему-то в законодательстве прописано, что все пополам, но тянут на себе обычно все мамы, – рассказывает Каминская. – Я не подавала на алименты, денег он мне на детей не дает. Платит за садик. Спасибо за это.
Да. Конечно они знакомы, дети же живут с мамой. Нужно показывать им, что есть и нормальные отношения, маму можно любить, ценить и уважать,– признается Слава.
Напомним,