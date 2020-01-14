Павел Вишняков рассказал правду об отношениях со Славой Каминской: курортный роман?

Зимний отдых Славы Каминской наделал много шума в Сети.

Несколько дней назад солистка группы «НеАнгелы» отправилась на отдых на Бали. За границу звезда улетела не одна, а вместе со своими детьми – Лаурой и Леонардо.

Но благодаря множеству фотографий и видео в Инстаграм Славы, стало известно, что певица также проводит время в компании известного актера.

Слава Каминская и детьми / социальная сеть Instagram

Им оказался Павел Вишняков. До сих пор не было известно, Вишняков и Каминская случайно встретились в одном отеле на Бали или их все-таки связывает что-то большее...

Но журналистам все-таки удалось пролить свет на эту загадочную и, как можно было изначально предположить, романтическую историю.

И если же Каминская продолжала интриговать публику загадочными фотографиями с Вишняковым, то 36-летний актер и участник шоу «Танці з зірками» молчать не стал.

Нет, не правда,

– ответил Павел на вопрос журналистов журнала «Караван историй»: «Правда ли то, что вы отдыхаете со своей девушкой, а отношения со Славой – исключительно дружеские?»

В итоге, что же его связывает со Славой и с таинственной брюнеткой, появлявшейся с ним в обнимку на фото, – так осталось загадкой.

Павел Вишняков и Слава Каминская / социальная сеть Instagram

Напомним,