Павел Вишняков рассказал правду об отношениях со Славой Каминской: курортный роман?
Зимний отдых Славы Каминской наделал много шума в Сети.
Но благодаря множеству фотографий и видео в Инстаграм Славы, стало известно, что певица также проводит время в компании известного актера.
Но журналистам все-таки удалось пролить свет на эту загадочную и, как можно было изначально предположить, романтическую историю.
Нет, не правда,– ответил Павел на вопрос журналистов журнала «Караван историй»: «Правда ли то, что вы отдыхаете со своей девушкой, а отношения со Славой – исключительно дружеские?»
В итоге, что же его связывает со Славой и с таинственной брюнеткой, появлявшейся с ним в обнимку на фото, – так осталось загадкой.