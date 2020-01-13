Надежду Матвееву в самом центре Киева пытались ограбить цыгане

13 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Надежду Матвееву в самом центре Киева пытались ограбить цыгане
Ведущая Надежда Матвеева
социальная сеть Instagram

Начало 2020 года не для всех звезд оказалось удачным.

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Многие из них стали жертвами грабителей. Сначала об ограблении своего автомобиля сообщила певица MARUV, следом за ней о краже сообщила ведущая Надежда Матвеева. 

Более того, обе звезды пострадали в один и тот же день. Но если MARUV лишилась сумки с документами, то Надежде удалось отвоевать свое имущество.

На странице в Фейсбук Матвеева написала, что в подземном магазине в центре Киева три девушки ромской наружности пытались вытянуть кошелек из ее сумки.

Ведущая Надежда Матвеева / социальная сеть Instagram
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К счастью, ведущей удалось почувствовать странное шевеление сзади, обернутся и заметить воришек. Спугнуть бандиток Надежде удалось своим криком.

Иду, думаю о хорошем, сумка через плечо болтается чуть сзади. И вдруг буквально задницей чувствую в этой сумке странное шевеление. Резко оборачиваюсь! Три девицы ромской наружности (я их раньше в магазине заметила, потому что одна была с ароматной вареной кукурузой). Я, громко и угрожающе: «Сперли?!» Она, тихо, протягивая мне мой кошелек: «Извините, это парень был, он убежал». И отходят в сторону, наблюдая за мной, – рассказывает о прошествии ведуща. – В каком-то адреналиново-трансовом состоянии проверяю, все ли вещи в сумке. А в голове вихрем мысль: «Всегда следуй советам экспертов Все Буде Добре! В людных местах сумка должна быть надежно закрыта, прижата к телу и обязательно перед глазами, в поле видимости. Для кошелька, телефона, ценных вещей специальное отделение или карман в сумке».

Напомним,

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личная жизнь звезд Надежда Матвеева социальные сети новости ограбление

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