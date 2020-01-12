Известную украинскую певицу ограбили в центре Киева

12 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Известную украинскую певицу ограбили в центре Киева
Певица Маruv
социальная сеть Instagram

Начало 2020 года для многих знаменитостей оказалось не совсем удачным.

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Кто-то из звезд заболевает в разгар зимнего отпуска, кто-то едва не лишается ценных вещей из-за цыган, а кому-то все-таки приходится обращаться за помощью в полицию.

Именно среди последних оказалась Маruv. В своем Инстаграм самая эпатажная украинская певица сообщила, что 11 января ее автомобиль ограбили. 

Это случилось в самом центре Киева – в районе улицы Богдана Хмельницкого. Из автомобиля певицы вытащили сумку с документами и личными вещами.

Всем привет! Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками. Со всем, так сказать, барахлом,
– говорит в своем Инстаграм-сториз Маruv. 

Украденная сумка Маruv / социальная сеть Instagram
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Также артистка попросила возможных свидетелей ограбления помочь ей в поиске бандита. 

Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой «под крокодила» – напишите мне в директ, или лучше – моему директору, – просит звезда. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы.

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети новости криминал ограбление MARUV

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