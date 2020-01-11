Известная украинская певица во второй раз станет мамой

Для одной из украинских певиц 2020 год станет особенным.

Речь идет о Юлии Думанской . В этом году в семье 28-летней артистки и ее мужа, украинского бизнесмена Григория Козловского, случится пополнение.

На своей странице в Инстаграм Думанская поделилась со своими фолловерами новостью, что готовится стать мамой во второй раз.

Свою публикацию звезда сопроводила серией фотографий с новогодней фотосессии, где она запечатлена с уже заметно округлившимся животиком.

Юлия Думанская с мужем и дочкой / социальная сеть Instagram

В кадре Думанская предстает не одна, а в компании мужа и их общей дочери – полуторагодовалой Дианы.

2020-й обещает быть еще счастливее и веселее. P. S. Это я не пончиков переела,

– подписала фотографии Юлия.

Для Думанской этот ребенок станет вторым. А вот для Григория Козловского – пятым. Предприниматель воспитывает троих детей от предыдущего брака – двух дочек и сына.

Юлия Думанская с дочкой / социальная сеть Instagram

Напомним,