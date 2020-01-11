Известная украинская певица во второй раз станет мамой

11 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Известная украинская певица во второй раз станет мамой
Певица Юлия Думанская
социальная сеть Facebook

Для одной из украинских певиц 2020 год станет особенным.

Читайте такжеАлена Винницкая призналась, почему за 26 лет супружеской жизни у нее до сих пор нет детей
Речь идет о Юлии Думанской. В этом году в семье 28-летней артистки и ее мужа, украинского бизнесмена Григория Козловского, случится пополнение.

На своей странице в Инстаграм Думанская поделилась со своими фолловерами новостью, что готовится стать мамой во второй раз.

Свою публикацию звезда сопроводила серией фотографий с новогодней фотосессии, где она запечатлена с уже заметно округлившимся животиком.

Юлия Думанская с мужем и дочкой / социальная сеть Instagram
В кадре Думанская предстает не одна, а в компании мужа и их общей дочери – полуторагодовалой Дианы.

2020-й обещает быть еще счастливее и веселее. P. S. Это я не пончиков переела,
– подписала фотографии Юлия. 

Читайте такжеДжастин Бибер борется со смертельно опасной болезнью
Для Думанской этот ребенок станет вторым. А вот для Григория Козловского – пятым. Предприниматель воспитывает троих детей от предыдущего брака – двух дочек и сына. 

Юлия Думанская с дочкой / социальная сеть Instagram
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Юлия Думанская новости беременные звезды

Материалы по теме

Браво, Лео! Леонардо Ди Каприо выловил из воды едва живого матроса
Новости

Браво, Лео! Леонардо Ди Каприо выловил из воды едва живого матроса
Пляжное фото: Святослав Вакарчук с супругой отдыхает в Таиланде
Новости

Пляжное фото: Святослав Вакарчук с супругой отдыхает в Таиланде
Известная украинская певица во второй раз станет мамой
Новости

Известная украинская певица во второй раз станет мамой
Куда пойти в Киеве 10–12 января 2020 (афиша)
Афиша мероприятий

Куда пойти в Киеве 10–12 января 2020 (афиша)

Популярное на сайте

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

Популярное видео

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)
tv.ua