Екатерина Кухар рассказала, что помогло ей пережить трагедию в семье

10 января 2020 21:00 Юлия Крутиева
Екатерина Кухар рассказала, что помогло ей пережить трагедию в семье
Александр Стоянов и Катерина Кухар
пресс-служба канала Украина

В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» Александр Стоянов и Катерина Кухар признались, как меняются их отношения на работе и дома и что помогло танцовщице пережить трагедию.

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Катерина Кухар – прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, заслуженная артистка Украины. Александр Стоянов – не только муж Катерины, но также заслуженный артист Украины и премьер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Эти двое дополняют друг друга не только на сцене, но и в жизни. 

Поклонники замечают, что Александру присущи легкость и чувство юмора, в то время как Катерина кажется более строгой и требовательной. 

Если я прихожу на работу, закрываю дверь, в зале существую только я, балет, музыка, партнер, моя работа, – говорит Катерина Кухар. – Все остальное уходит на второй план. Я собранная, сконцентрированная, я хочу сделать все один раз хорошо и сразу.

Александр Стоянов и Катерина Кухар / социальная сеть Instagram
Но даже несмотря на суровость в работе, Александр Стоянов утверждает, что дома Катя совсем другая. 

Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно,
– рассказал Александр. 

Александр Стоянов и Катерина Кухар с детьми / социальная сеть Instagram
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Сейчас пара весело рассказывает о своих отношениях. Но были времена, когда Катерине было не до смеха. Александр в ее жизни уже второй супруг. В юном возрасте танцовщица вышла замуж за человека, о котором сейчас предпочитает не вспоминать. Он окончил хореографическое училище, но променял балет на бизнес. Понимания в семье не было, и в жизни Екатерины произошла трагедия – она потеряла ребенка. Справиться с бедой женщине тогда помогла работа. 

Нужно это пережить, переплакать, перекричать. Нужно идти и жить дальше, нужно стараться себя отвлекать и чем-то занимать… окунуться полностью с головой в работу,
– считает артистка. 

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Через некоторое время Екатерине удалось снова забеременеть, но на седьмом месяце женщина развелась с первым мужем. Тогда еще партнер и друг Александр Стоянов поддержал танцовщицу. Вскоре у пары начались отношения. Сына Екатерины от первого брака – Тимура – Александр Стоянов воспитывает, как родного. А пять лет назад у пары родилась дочь Анастасия.

Напомним, 

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