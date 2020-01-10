Рэпер Серега посвятил трогательный стих погибшим в ужасной авиакатастрофе в Иране

Утром 8 января 2020 года в столице Ирана произошла страшная авиакатастрофа, унесшая жизни 176 человек. Boeing-737, выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился. Все, кто были на борту, погибли.

Белорусский рэпер Серега , выступающий под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, написал стих о катастрофе украинского самолета. Трогательные строки он посвятил ужасной трагедии. Также Сергей Пархоменко провел параллели с важными событиями на международной арене в день авиакатастрофы.

Боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение.. все совпадение..

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали.. дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земной как-будто бы рады

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с то поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков совета,

рады шкур впрок и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, качая газ по трубам

и с надеждой в грудь спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

дурными голосами зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ.

Фолловеры Сереги бурно отреагировали на стихотворение певца, соглашаясь с его позицией относительно трагедии, и по поводу того, что катастрофа, которая унесла жизни 176 человек, была "совпадением".

Напомним,