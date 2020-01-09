Принц Гарри и Меган Маркл удивили весь мир своим заявлением

9 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Принц Гарри и Меган Маркл удивили весь мир своим заявлением
Принц Гарри и Меган Маркл
социальная сеть Instagram

Такого от членов британской королевской семьи никто не ожидал.

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Пока многие теряются в догадках, кому же достанется трон королевы Елизаветы II после ее ухода, члены британской королевской семьи сами расставляют все точки над "і".

Вчера вечером принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали заявление, которое удивило не только жителей Великобритании, но и весь мир.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что не хотят больше быть членами королевской семьи. Супруги хотят вести спокойный образ жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл / социальная сеть Instagram
 
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Помогать Елизавете II Гарри и Меган будут продолжать, а вот от финансирования их расходов из казны откажутся. Также пара собирается жить на две страны – в Канаде и Великобритании.

После нескольких месяцев раздумий, мы решили сделать шаг к новой жизни, – заявили супруги. – Мы намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем готовность к таким переменам.

Такое решение повергло в шок королеву Елизавету II. На сайте ее величества вышло официальное обращение:

Обсуждение с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых требуется время

Напомним,

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