Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании
Свое детство или подростковый возраст некоторые знаменитости вспоминают с мурашками на теле.
Гага заявила, что в 19-летнем возрасте она стала жертвой насильника. Надругался над будущей звездой мужчина, который был старше нее в два раза.
Но вот имени своего обидчика певица называть не решилась. Более того, этот мужчина даже не понес наказания. А вот самой Гаге несколько лет пришлось бороться с последствиями.
Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), которое не было проработано мной,– заявила артистка.
Напомним,