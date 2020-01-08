Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании

Свое детство или подростковый возраст некоторые знаменитости вспоминают с мурашками на теле.

Одна из таких звезд Леди Гага . На днях в эфире программы Опры Уинфри эпатажная певица сделала признание, которое повергло в шок ее поклонников по всему миру.

Гага заявила, что в 19-летнем возрасте она стала жертвой насильника. Надругался над будущей звездой мужчина, который был старше нее в два раза.

Но вот имени своего обидчика певица называть не решилась. Более того, этот мужчина даже не понес наказания. А вот самой Гаге несколько лет пришлось бороться с последствиями.

Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), которое не было проработано мной,

– заявила артистка.

Леди Гага и Опра Уинфри / социальная сеть Instagram

Эту историю Гага рассказывала со слезами на глазах. Не сдерживала своих эмоций и Опра Уинфри. В своем Инстаграм ведущая написала слова благодарности певице за признание.

Напомним,