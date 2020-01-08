Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании

8 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании
Певица Леди Гага
социальная сеть Instagram

Свое детство или подростковый возраст некоторые знаменитости вспоминают с мурашками на теле.

Читайте такжеНаталья Водянова выходит замуж за французского миллиардера
Одна из таких звезд Леди Гага. На днях в эфире программы Опры Уинфри эпатажная певица сделала признание, которое повергло в шок ее поклонников по всему миру.

Гага заявила, что в 19-летнем возрасте она стала жертвой насильника. Надругался над будущей звездой мужчина, который был старше нее в два раза.

Но вот имени своего обидчика певица называть не решилась. Более того, этот мужчина даже не понес наказания. А вот самой Гаге несколько лет пришлось бороться с последствиями.

Я неоднократно подвергалась насилию, когда мне было 19, что, в результате, послужило развитием ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), которое не было проработано мной,
– заявила артистка.

Леди Гага и Опра Уинфри / социальная сеть Instagram
Читайте также«Дали костыль и коляску»: Рамина Эсхакзай оказалась в больнице на отдыхе в Египте
Эту историю Гага рассказывала со слезами на глазах. Не сдерживала своих эмоций и Опра Уинфри. В своем Инстаграм ведущая написала слова благодарности певице за признание.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Леди Гага Опра Уинфри социальные сети новости насилие изнасилование

Материалы по теме

Настя Каменских поделилась пикантным фото без нижнего белья с отдыха в Мексике
Новости

Настя Каменских поделилась пикантным фото без нижнего белья с отдыха в Мексике
«Надо относиться с большей ответственностью»: Катя Осадчая откровенно о третьей беременности
Новости

«Надо относиться с большей ответственностью»: Катя Осадчая откровенно о третьей беременности
10 мифов о здоровье
ЗОЖ

10 мифов о здоровье
Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 08.01.2020)
Сериалы

Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 08.01.2020)

Популярное на сайте

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года
Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Популярное видео

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)

Свингеры-2: смотреть фильм онлайн (эфир от 01.01.2020)
Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили

Итоги 2019: рекордсмены, звезды и малыши, которые нас удивили
Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)

Ніч суперхітів – смотреть онлайн (эфир от 01.01.2020)
Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
tv.ua