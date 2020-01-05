В семье Наталки Карпы случилось горе: трогательное послание певицы

Новый 2020 год для семьи певицы начался с печального события.

На своих страницах в социальных сетях новоиспеченная мама Наталка Карпа опубликовала трогательную фотографию, на которой изображены все женщины ее рода.

Но вот в комментариях под снимком Карпа оставила совсем не праздничное послание. Звезда сообщила, что ушла из жизни ее любимая 93-летняя бабушка Наталья.

В трогательном послании 38-летняя певица также написала, что переняла от бабушки хорошие манеры, мудрость и любовь к своим близким.

Лети, моя Наталочко, у далі... Знаю, тебе там зустрічатиме дідусь... Нарешті ти побачишся з батьками, яких так часто згадувала. І молю, щоб Господь взяв твою душу до себе! – пишет в Сети Наталка. – Тепер на небі у нас всіх буде на одного ангела-охоронця більше! Страшенно сумую за тобою! Світла пам’ять тобі, моя бабусю!

Наталка Карпа с бабушкой / социальная сеть Instagram

Такое нежное сообщение вызвало много комментариев от поклонников Наталки Карпы. Десятки подписчиков оставили слова соболезнования артистке.

Напомним,