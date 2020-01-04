11-месячный сын Дмитрия Черкасова едва не погиб из-за врачебной ошибки

Не для всех звезд Новый год 2020 запомнился приятными воспоминаниями.

Пловец Дмитрий Черкасов со своей супругой Александрой пережили настоящий ужас. Об этом молодая мама рассказала подписчикам в своем Инстаграм-сториз.

Как оказалось, в новогоднюю ночь их младший сын Марк стал просто задыхаться, перепуганные родители едва довезли его до больницы. В приемном отделении в срочном порядке вызвали реанематолога, и малышу поставили кислородную маску.

После, 11-месячного сына Черкасовых поместили в реанимацию. У мальчика оказалось скрытое двустороннее воспаление легких.

Сын Дмитрия и Александры Черкасовых Марк / социальная сеть Instagram

Также в Сети Александра рассказала, что перед Новым годом в другой клинике сыну поставили диагноз совершенно другой. Они обратились к докторам с проблемой, что у малыша сопли, и те ответили, что причина всего лишь в зубках.

Я хочу сказать большое спасибо своему Мужу! С момента, когда заболел Марк, он рядом, он не оставил нас не на минуту! Он просит врачей дать ему кровать или хотя бы матрас. Ходит с сыном на все процедуры. Успокаивает меня. В реанимации он все взял под свой контроль. Спасибо небесам за тебя! Я бы не справилась без твоего плеча!

– написала в микроблоге жена Дмитрия.

Напомним,