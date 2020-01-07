Рамина Эсхакзай оказалась в больнице на отдыхе в Египте: «Дали костыль и коляску»

Не для всех начало 2020 года оказалось удачным.

Сначала об утрате в семье сообщила Наталка Карпа , а сегодня неприятной ситуацией из своей жизни поделилась экс-участница проекта «Холостяк» Рамина Эсхакзай.

Недавно Рамина отправилась на отдых в Египет, но с первых же дней он у нее не задался. Во время прогулки девушка наступила на камень и подвернула ногу.

В своем Инстаграм Эсхакзай опубликовала несколько видео, рассказав о своем состоянии, и поведении сотрудников отеля, которые мгновенно оказали ей первую помощь.

Рамину доставили в госпиталь. Сначала взяли у нее анализ крови на алкоголь (такие правила страховки), а после этого наложили на ногу своеобразный гипс.

О купании в море или бассейне девушке, к сожалению, придется забыть. Но расстраивает Рамину другой факт – многим отдыхающим не свойственно чувство сострадания и уважения.

С ногой все ок, растянула связки. Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней, – пишет в своем блоге Рамина. – Дали костыль и коляску. Очень это все неудобно. Если хотите привлечь к себе внимание и любопытные взгляды детей и взрослых – берите костыль и коляску, внимание обеспечено.

Напомним,