Рамина Эсхакзай оказалась в больнице на отдыхе в Египте: «Дали костыль и коляску»
Не для всех начало 2020 года оказалось удачным.
Недавно Рамина отправилась на отдых в Египет, но с первых же дней он у нее не задался. Во время прогулки девушка наступила на камень и подвернула ногу.
В своем Инстаграм Эсхакзай опубликовала несколько видео, рассказав о своем состоянии, и поведении сотрудников отеля, которые мгновенно оказали ей первую помощь.
Рамину доставили в госпиталь. Сначала взяли у нее анализ крови на алкоголь (такие правила страховки), а после этого наложили на ногу своеобразный гипс.
С ногой все ок, растянула связки. Сделали что-то вроде гипса, сказали ходить 10 дней, – пишет в своем блоге Рамина. – Дали костыль и коляску. Очень это все неудобно. Если хотите привлечь к себе внимание и любопытные взгляды детей и взрослых – берите костыль и коляску, внимание обеспечено.
Напомним,