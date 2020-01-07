Катя Осадчая показала роскошную фигуру в бикини на отдыхе на Сейшельских островах

7 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Катя Осадчая показала роскошную фигуру в бикини на отдыхе на Сейшельских островах
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

2020 год у телеведущей был очень насыщенным.

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Зимой и весной Катя Осадчая провела очередной успешный сезон проекта «Голос країни», а осенью радовала зрителей эксклюзивными новостями из жизни звезд в программе «Светская жизнь». 

Поэтому, не теряя ни одной свободной минуты, Осадчая отправилась за границу. Само собой, на отдых звезда полетела не одна, а вместе с мужем Юрием Горбуновым.

В этот раз принимать солнечные ванны и нежиться в теплом океане Катя и Юрий отправились на уже давно полюбившиеся голливудскими звездами Сейшельские острова.

Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram
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На своей странице в Инстаграм Осадчая уже успела поделиться первыми снимками с долгожданного и заслуженного отдыха. Не обошлось и без красочных фото в бикини. 

Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус, – пишет Катя в комментариях под фото, на котором она позирует в черном купальнике. – Когда год начинается с каникул, то до лета рукой подать.

Напомним, 

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