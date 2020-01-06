Анна Ризатдинова изменилась до неузнаваемости из-за смены имиджа
Украинская гимнастка доказала, что может быть разной.
Накануне Нового года звезда приняла участие в ретро-фотосессии. Съемка прошла в стиле сериала «Династия», который транслировался в США в 1980-е годы.
В кадре красотка позирует в образе героини сериала Кристал. Чтобы вжиться в роль, Анне пришлось примерить парик с белокурыми волосами, изменившись до неузнаваемости.
Результатом яркой фотосессии Ризатдинова поспешила поделиться на своих страницах в соцсетях.
В стиле 80-ых. Признавайтесь, кто смотрел культовый сериал «Династия»,– поинтересовалась спортсменка у фолловеров.
Напомним,