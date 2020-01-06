Анна Ризатдинова изменилась до неузнаваемости из-за смены имиджа

6 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Анна Ризатдинова изменилась до неузнаваемости из-за смены имиджа
Гимнастка Анна Ризатдинова
социальная сеть Instagram

Украинская гимнастка доказала, что может быть разной.

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Показать себя с другой стороны суперфиналистка легендарного проекта «Танці з зірками» Анна Ризатдинова решила с помощью смены имиджа.  

Накануне Нового года звезда приняла участие в ретро-фотосессии. Съемка прошла в стиле сериала «Династия», который транслировался в США в 1980-е годы.

В кадре красотка позирует в образе героини сериала Кристал. Чтобы вжиться в роль, Анне пришлось примерить парик с белокурыми волосами, изменившись до неузнаваемости.

Результатом яркой фотосессии Ризатдинова поспешила поделиться на своих страницах в соцсетях. 

В стиле 80-ых. Признавайтесь, кто смотрел культовый сериал «Династия»,
– поинтересовалась спортсменка у фолловеров.

Гимнастка Анна Ризатдинова / социальная сеть Instagram
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В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни считают, что новая прическа Анне даже очень к лицу. Другие же отметили, что данный цвет волос ее старит.

Напомним, 

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