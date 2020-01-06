Александр Пономарев стал третьим в коллаборации Олега Винника и Таюне

6 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Александр Пономарев стал третьим в коллаборации Олега Винника и Таюне
Олег Винник и Таюне
социальная сеть Facebook

Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский Сочельник или его еще называют Святой Вечер.

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Накануне такого большого церковного праздника как Рождество Христово, Александр Пономарев вместе со своими коллегами по сцене Олегом Винником и его бэк-вокалисткой Таюне преподнесли подарок украинцам. 

Артисты записали колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю!». Шикарные тембры голосов Александра и Олега разбавила своим нежным вокалом превосходная Таюне.

Олег Винник и Александр Пономарев / социальная сеть Instagram
На своем YouTube-канале Пономарев представил клип. Видеоработа в черно-белом формате, дает возможность зрителю сконцентрироваться на главных героях и самой колядке, не отвлекаясь ни на что другое.

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Поклонники оставляли сотни восхищенных комментариев, отмечая, что у артистов идеальное созвучие, и таким "колядующим" они отдали бы все конфеты, которые есть в доме.

Напомним,

Облако тегов

Александр Пономарев Рождество музыка Олег Винник новости премьера клипа Таюне колядки

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