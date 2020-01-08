Настя Каменских поделилась пикантным фото без нижнего белья с отдыха в Мексике
Январь – долгожданный месяц для множества знаменитостей. Именно в этот период звезды могут себе позволить отдохнуть от работы и отправиться в отпуск.
Не отстает от своих коллег еще одна звездная семья – Настя Каменских и Потап. Сейчас эта сладкая парочка незабываемо проводит время у берегов Мексики.
На курорте Потап и Настя времени зря не теряют. Они наслаждаются купанием в Карибском море, а также отправляются на велопрогулки за пределы арендованной виллы.
Экстремальные разрезы халата «выдали», что Каменских не надела под него нижнее белье. Поклонники артистки остались в восторге от этого кадра.
Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине), – размышляет в комментариях певица. – Мы живем в недвойственному вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием.