Настя Каменских поделилась пикантным фото без нижнего белья с отдыха в Мексике

8 января 2020 12:00 Юлия Крутиева
Настя Каменских поделилась пикантным фото без нижнего белья с отдыха в Мексике
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Январь – долгожданный месяц для множества знаменитостей. Именно в этот период звезды могут себе позволить отдохнуть от работы и отправиться в отпуск.

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Телеведущая Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым в этом году выбрали Сейшельские острова, Оля Полякова – Майями, а Вова Остапчук насладился отдыхом в Буковеле. 

Не отстает от своих коллег еще одна звездная семья – Настя Каменских и Потап. Сейчас эта сладкая парочка незабываемо проводит время у берегов Мексики.

На курорте Потап и Настя времени зря не теряют. Они наслаждаются купанием в Карибском море, а также отправляются на велопрогулки за пределы арендованной виллы.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
Забавными роликами со своего райского отдыха влюбленные активно делятся на ресурсе TikTok, а также на своих страницах в социальных сетях.

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Без пикантных снимков само собой не обошлось. В своем Инстаграм Настя поделилась фотографией, на которой предстала в пеньюаре с кружевными вставками по бокам.

Экстремальные разрезы халата «выдали», что Каменских не надела под него нижнее белье. Поклонники артистки остались в восторге от этого кадра.

Сексуальная энергия – это сущность женского, воплощенная в женщине (так же, как сознание – это сущность мужского, воплощенного в мужчине), – размышляет в комментариях певица. – Мы живем в недвойственному вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием.

Певица Настя Каменских / социальная сеть Instagram
Напомним,

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