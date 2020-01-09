Известная украинская певица рассказала о трагедии в семье

9 января 2020 10:00 Юлия Крутиева
Известная украинская певица рассказала о трагедии в семье
Певица Анна Завальская
социальная сеть Instagram

Начало 2020 года ознаменовалось не очень приятными новостями.

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8 января в Иране потерпел крушение украинский самолет, а знаменитости начали сообщать об невосполнимых утратах в своих семьях. Одной из первых о смерти близкого человек сообщила Наталка Карпа.

А вчера горе настигло семью еще одной известной украинской певицы. На своих страницах в социальных сетях экс-солистка группы "Алиби" Анна Завальская сообщила, что ушла из жизни ее любимая бабушка.

В своем Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала несколько фотографий с бабушкой, а также оставила трогательное послание.

Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить тёплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду Вечность... – пишет Анна в Инстаграм. – Люблю до Неба и обратно. Покойся с миром, наш Ангел-Хранитель, ты в моем.

Анна Завальская с бабушкой
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Такое нежное сообщение вызвало много комментариев от поклонников Анны Завальской: десятки людей оставили слова соболезнования артистке.

Напомним,

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