Солістка The Alibi Sisters Анна Завальська розповіла, що допомогло гурту стати популярним

Ексклюзив 28 березня 2025 16:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Солістка The Alibi Sisters Анна Завальська розповіла, що допомогло гурту стати популярним
Солістка The Alibi Sisters Анна Завальська
Пресслужба Нового каналу

Солістка гурту The Alibi Sisters Анна Завальська розповіла про початок кар’єри.

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Дебют гурту «Алібі», саме так раніше називалися The Alibi Sisters, припав на початок 2000-х, коли український шоу-бізнес лише починав формуватися. Стиль сестер-учасниць гурту, сценічні образи та звучання відрізнялися від всього, що було популярним у ті часи. Саме через це їм вдалося досить швидко завоювати любов українців. 

Одна з сестер The Alibi Sisters, Анна Завальська, стала учасницею випуску «єПитання» на Новому каналі. У студії вона пригадала, як їм із сестрою вдалося стали першопрохідцями на українській сцені. 

Йшов 2001 рік, ми тільки починали, – говорить учасниця гурту The Alibi Sisters Анна Завальська. – Це стало справжнім творчим проривом, ми були біля витоків українського шоу-бізнесу. До того вже існувала дуже потужна естрада, а от ми з сестрою стали такими експериментаторами, тому що це була абсолютно нова музика: R&B, soul. Нам дуже подобалось експериментувати в цьому напрямку, тому почувалися першопрохідцями.

Солістка The Alibi Sisters Анна Завальська / Пресслужба Нового каналу

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Анна Завальська говорить, що музика для неї – це задоволення, а не зобов’язання. І вона радіє, що більше не залежить від жодних форматів.

Зараз у планах – співати стільки, скільки душі забажається, – поділилася Анна Завальська. – Тому що тепер у нас є можливість бути у творчості абсолютно вільними та вибірковими.

Нагадаємо, 

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