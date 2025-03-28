Солістка The Alibi Sisters Анна Завальська розповіла, що допомогло гурту стати популярним
Солістка гурту The Alibi Sisters Анна Завальська розповіла про початок кар’єри.
Одна з сестер The Alibi Sisters, Анна Завальська, стала учасницею випуску «єПитання» на Новому каналі. У студії вона пригадала, як їм із сестрою вдалося стали першопрохідцями на українській сцені.
Йшов 2001 рік, ми тільки починали, – говорить учасниця гурту The Alibi Sisters Анна Завальська. – Це стало справжнім творчим проривом, ми були біля витоків українського шоу-бізнесу. До того вже існувала дуже потужна естрада, а от ми з сестрою стали такими експериментаторами, тому що це була абсолютно нова музика: R&B, soul. Нам дуже подобалось експериментувати в цьому напрямку, тому почувалися першопрохідцями.
Зараз у планах – співати стільки, скільки душі забажається, – поділилася Анна Завальська. – Тому що тепер у нас є можливість бути у творчості абсолютно вільними та вибірковими.
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