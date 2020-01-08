Маша Ефросинина откровенно заговорила о появлении в семье третьего ребенка

8 января 2020 21:00 Юлия Крутиева
Маша Ефросинина откровенно заговорила о появлении в семье третьего ребенка
Маша Ефросинина с мужем
пресс-служба канала Украина

Ведущая поделилась личными советами, как принять и поверить в себя.

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Телеведущая Маша Ефросинина является примером того, что женщине под силу все! Быть мамой, которую дети любят и уважают, изменить себя, если отражение в зеркале не нравится, быть успешной, несмотря на конкуренцию. 

В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» известная ведущая поделилась советами, как принять себя таким, какой ты есть. 

Первое – надо осознать, что никогда не поздно начать, нет тех возрастных границ, когда уже поздно – никогда не поздно. Второе – надо быть с собой честным, нужен очень откровенный диалог с зеркалом. Один на один – поплакала, посмотрела и честно себе сказала, что тебе в себе не нравится, и реши уже ту проблему. Третье – сделать себе подарок, я сейчас не о шубе и сумке, – поделилась Маша. – Вот я ходила всегда с короткими ноготками, пошла, думаю, что-то мне эти ноготки не очень нравятся – хочу длинные. Подумай о том, занимаешься ли ты спортом – это важно, потому что все тело женщины собирается, когда она в движении. Пятое – оставаться иногда наедине с собой, я иногда просто сажусь за руль, включаю музыку и пол часика могу поездить по городу.

Телеведущая Маша Ефросинина / пресс-служба канала Украина
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Кроме того, ведущая рассказала, что в ее идеальной жизни есть место для мечтаний. Сейчас Маша Ефросинина имеет большую мечту, на реализацию которой пока не может решиться. 

Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу, – призналась ведущая. – Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи.

Маша Ефросинина с сыном / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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