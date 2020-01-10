Алена Винницкая рассказала правду о расставании с мужем спустя 26 лет совместной жизни
В последнее время в СМИ появилась информация о том, что певица рассталась с мужем.
Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, хотя это не была любовь с первого взгляда. Будущий муж достаточно долго ухаживал за Аленой, а когда умер ее отец, Сергей очень помог и поддержал любимую девушку.
И тогда стало понятно, что это уже больше похоже на серьезные отношения,– рассказала Винницкая.
Перемены уже витали в воздухе. Я не могла найти себя в этой жизни, – призналась певица. – Я не знала, что мне делать. Если я не выхожу на сцену, не выступаю, то не знаю, кто я.
На фоне внутренних изменений разрушилась и личная жизнь. Алена и Сергей разошлись и два с половиной года жили раздельно.
Во время общения с ним я получила жесткие и даже порой жестокие ответы. Это было настолько больно. Все же хотят, чтобы их успокаивали, – откровенно рассказала певица. – Чтобы ты пришел к психологу, а он бы сказал: «Все будет хорошо. Не волнуйтесь». Но не будет хорошо! Потому что любая трансформация всегда проходит через боль.
Напомним,