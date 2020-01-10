Алена Винницкая рассказала правду о расставании с мужем спустя 26 лет совместной жизни

10 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Алена Винницкая рассказала правду о расставании с мужем спустя 26 лет совместной жизни
Телеведущая Алена Винницкая
КиноПоиск

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что певица рассталась с мужем.

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В рамках программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алена Винницкая впервые откровенно поделилась подробностями своей личной жизни. 

Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, хотя это не была любовь с первого взгляда. Будущий муж достаточно долго ухаживал за Аленой, а когда умер ее отец, Сергей очень помог и поддержал любимую девушку.

И тогда стало понятно, что это уже больше похоже на серьезные отношения,
– рассказала Винницкая.

Телеведущая Алена Винницкая / социальная сеть Instagram
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Они вместе проходили взлеты и падения в карьере Алены, но в 2014 году гастрольный график певицы остановился.

Перемены уже витали в воздухе. Я не могла найти себя в этой жизни, – призналась певица. – Я не знала, что мне делать. Если я не выхожу на сцену, не выступаю, то не знаю, кто я.

На фоне внутренних изменений разрушилась и личная жизнь. Алена и Сергей разошлись и два с половиной года жили раздельно.

Телеведущая Алена Винницкая / социальная сеть Instagram
Однако после расставания они не перестали общаться. По-прежнему остались близкими друг другу людьми. И Алена честно призналась журналистам программы «Зірковий шлях»: чтобы в отношениях с Сергеем все снова наладилось, ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Во время общения с ним я получила жесткие и даже порой жестокие ответы. Это было настолько больно. Все же хотят, чтобы их успокаивали, – откровенно рассказала певица. – Чтобы ты пришел к психологу, а он бы сказал: «Все будет хорошо. Не волнуйтесь». Но не будет хорошо! Потому что любая трансформация всегда проходит через боль.

Телеведущая Алена Винницкая / социальная сеть Instagram
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В течение трех лет Алена Винницкая искала себя и ответы на свои вопросы. Она училась заново жить и только недавно смогла вздохнуть полной грудью и дать отношениям с Сергеем второй шанс.

Напомним,

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