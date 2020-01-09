Ким Кардашьян высмеяли из-за холодильника
9 января 2020 16:00
Юлия Крутиева
Ким Кардашьян с мужем
социальная сеть Instagram
Иногда стать жертвой хейтеров можно без особо веского повода.
Именно так произошло с Ким Кардашьян
. Многомиллионная армия фолловеров светской львицы в Инстаграм высмеяла ее из-за домашней техники.
Все началось из того, что Кардашьян лишь хотела показать своим поклонникам, что находится в ее холодильнике. Но WОW-эффекта не вышло.
Фанаты были ошеломлены, когда увидели, что в холодильнике кроме молока и воды ничего нет. В комментариях тут же пронеслась волна хейта.
Светская львица Ким Кардашьян / социальная сеть Instagram
Кто-то предположил, что Кардашьян ест воздух, а кто-то был озадачен - чем же светская львица кормит своих детей... Неужели морит голодом?
«Вы тоже едите воздух? Потому что я не вижу никакой еды в этом холодильнике, мэм», «Я не вижу в этом холодильнике ничего, что отражает семью с 4 детьми!», «Я просто не могу понять», «Где же закуски Ким? Так разочарован»,
– пишут в комментариях фолловеры Ким.
В дебаты с публикой супруга Канье Уэста решила не вступать. Многодетная мама лишь опубликовала снимок со своей кухни, на котором она изображена с миской хлопьев в руке.
Светская львица Ким Кардашьян / социальная сеть Instagram
Напомним,