Ким Кардашьян высмеяли из-за холодильника

Иногда стать жертвой хейтеров можно без особо веского повода.

Именно так произошло с Ким Кардашьян . Многомиллионная армия фолловеров светской львицы в Инстаграм высмеяла ее из-за домашней техники.

Все началось из того, что Кардашьян лишь хотела показать своим поклонникам, что находится в ее холодильнике. Но WОW-эффекта не вышло.

Фанаты были ошеломлены, когда увидели, что в холодильнике кроме молока и воды ничего нет. В комментариях тут же пронеслась волна хейта.

Светская львица Ким Кардашьян / социальная сеть Instagram

Кто-то предположил, что Кардашьян ест воздух, а кто-то был озадачен - чем же светская львица кормит своих детей... Неужели морит голодом?

«Вы тоже едите воздух? Потому что я не вижу никакой еды в этом холодильнике, мэм», «Я не вижу в этом холодильнике ничего, что отражает семью с 4 детьми!», «Я просто не могу понять», «Где же закуски Ким? Так разочарован»,

– пишут в комментариях фолловеры Ким.

В дебаты с публикой супруга Канье Уэста решила не вступать. Многодетная мама лишь опубликовала снимок со своей кухни, на котором она изображена с миской хлопьев в руке.

Светская львица Ким Кардашьян / социальная сеть Instagram

Напомним,