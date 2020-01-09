Иракли Макацария о своей девушке: «Добрая, благородная, с которой я действительно хотел бы разделять все»

9 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Иракли Макацария о своей девушке: «Добрая, благородная, с которой я действительно хотел бы разделять все»
Иракли Макацария
социальная сеть Instagram

В эксклюзивном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Иракли Макацария рассказал о готовности к серьезным отношениям и поделился подробностями, какая женщина способна покорить его сердце.

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Угодить этому мужчине непросто. Даже, если национальность и сфера деятельности будущей избранницы для Иракли Макацария не имеют значения, то есть вещи, с которыми он мириться не сможет. В откровенной беседе с журналистами канала «Украина» известный мужчина рассказал, какие черты женщины могут его оттолкнуть, а какие наоборот.

Во-первых, наглость. Чрезвычайная ненормированная энергетика, которую я не перевариваю. Для меня это очень невежественно. Искусственность – это тоже бывает. Ты, в принципе, читаешь, что человек пытается показать и проявить себя чуть-чуть по-другому, чем он есть на самом деле. Но, чем достойнее и спокойнее девушка себя ведет – это очень сильно привлекает внимание, – прокомментировал Иракли. – Чтобы девушка была благородная, добрая – это самые базовые моменты, на которые я обращаю внимание.

Иракли Макацария / социальная сеть Instagram
Мужчина также отметил, что не переносит страстные выяснения отношений и ревность. Несмотря на горячую кровь, на это холостяк тратить свое время и нервы не собирается.

Были ситуации, когда это раздражало девушку – я был в отношениях. Если человек уверен в себе, я думаю, что он не будет ревновать, потому что, если в отношениях девушка решила куда-то в другую сторону посмотреть и она об этом задумалась, значит тебе не нужна эта девушка.

Кроме того, Иракли Макацария признался, что не просто готов на длительные отношения с девушкой, он также задумывается о создании семьи и мечтает о детях.

Я считаю, что каждый нормальный человек об этом думает и желает. У меня уже давно есть огромное желание, но только желания недостаточно. Мне лучше подождать чуть-чуть и 100% почувствовать свою вторую половинку, девушку, с которой я действительно хотел бы разделять все, чем просто потому что это надо. Каждый раз наше общение с родителями, с мамой, с сестрой, с папой: «Ну, когда, давай уже!». Понятное дело, я сам уже прекрасно понимаю, но нет определенной формулы либо какого-то возраста, когда ты должен 100% жениться.

Напомним,   

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