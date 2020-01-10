Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером: «Красивый мужчина»
10 января 2020 10:00
Слава Каминская
социальная сеть Instagram
Пока перерыв в концертной деятельности, солистка группы «НеАнгелы» отправилась на отдых на Бали.
Читайте такжеИракли Макацария о своей девушке: «Добрая, благородная, с которой я действительно хотел бы разделять все»Наслаждается путешествием Слава Каминская не одна, а вместе со своими детьми – дочкой Лаурой и сыном Леонардо. Певица с удовольствием показывает подписчикам в Инстаграм красочные фото с отпуска, рассказывает свое впечатление об отеле, местной кухне, а также делится моментами развлечений с малышами.
Слава Каминская / социальная сеть Instagram
Павел Вишняков с дочкой Славы Каминской / социальная сеть Instagram
Слава Каминская, ее дочь Лаура, Павел Вишняков / социальная сеть Instagram
У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям,– прокомментировала одну из фотографий Слава.
Подписчицы Каминской в комментариях высказали и свое желание так залезть на актера, и отметили, что такой мужчина был бы достойной парой для певицы.
Павел Вишняков с дочкой Славы Каминской / социальная сеть Instagram