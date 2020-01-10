Слава Каминская отдыхает на Бали с известным актером: «Красивый мужчина»

Пока перерыв в концертной деятельности, солистка группы «НеАнгелы» отправилась на отдых на Бали.

Наслаждается путешествием Слава Каминская не одна, а вместе со своими детьми – дочкой Лаурой и сыном Леонардо. Певица с удовольствием показывает подписчикам в Инстаграм красочные фото с отпуска, рассказывает свое впечатление об отеле, местной кухне, а также делится моментами развлечений с малышами.

Слава Каминская / социальная сеть Instagram

И по снимкам звезды в сториз фолловеры увидели, что экс-супруга пластического хирурга проводит время на острове Индонезии не только со своими детьми, но и с мужчиной. Этим красавчиком оказался актер Павел Вишняков.

Павел Вишняков с дочкой Славы Каминской / социальная сеть Instagram

Слава Каминская, ее дочь Лаура, Павел Вишняков / социальная сеть Instagram

Гуляет по городу, наблюдает сказочные закаты Слава в компании Павла. Подписчики стали гадать, Вишняков и Каминская случайно встретились в одном отеле на Бали или их все-таки связывает что-то большее...?

У меня тоже ноги устали, но все лучшее детям,

– прокомментировала одну из фотографий Слава.

Подписчицы Каминской в комментариях высказали и свое желание так залезть на актера, и отметили, что такой мужчина был бы достойной парой для певицы.

Павел Вишняков с дочкой Славы Каминской / социальная сеть Instagram

Напомним,