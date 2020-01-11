Алена Винницкая призналась, почему за 26 лет супружеской жизни у нее до сих пор нет детей

Самый частый вопрос, который задают певице, связан с детьми. Звезда откровенно призналась журналистам в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях» на канале «Украина», что происходит в сейчас в ее жизни.

Алена Винницкая – известная певица и телеведущая. Ее карьера и личная жизнь часто обсуждается в СМИ. И в последнее время журналисты тактично или прямо в лоб часто спрашивают ее о детях.

Это естественно, что у людей и у журналистов возникает вопрос: «Почему до сих пор нет детей на фоне такой длительной семейной жизни?» Я никогда не рассказываю подробностей, почему так не произошло.

Певица Алена Винницкая / пресс-служба

Алена Винницкая и Сергей Большой вместе уже 26 лет, но за это время у них так не появился малыш. И только близкие люди знают, что год назад в семье пары началась череда смертей. Один за другим стали уходить родственники Алены и Сергея. А после всего случившегося заболела мама певицы.

Мы в какой-то степени побывали в аду. И я стала чаще забирать ее домой. Поэтому бывает так, что супруг может остаться ночевать в Киеве. Не то, что мы не живем вместе. Просто бывают такие семейные моменты, чтобы всем скопом не сидеть друг у друга на голове.

Несмотря на то, что в последнее время происходило в их семье, Алена Винницкая продолжает надеяться, что у нее с Сергеем все-таки появится ребенок.

У меня есть такая готовность, несмотря ни на что. И я все-таки думаю, что и в этом отношении высшие силы, Вселенная все-таки совершат еще одно чудо и это произойдет.

Напомним,