14-летняя дочь Оли Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем

В этом году певице удалось совместить работу и релакс.

В начале января Оля Полякова отправилась в США, где у нее запланировано несколько сольных концертов. Не теряя времени, звезда решила отдохнуть на берегу океана.

Вместе с дочками Машей и Алисой счастливая мама провела несколько дней в Майами, поле чего отправилась в тур. А вот девочки продолжили наслаждаться отдыхом.

В Инстаграм 14-летняя Маша регулярно делится деталями своего досуга. Девочка не только довольствуется теплым океаном и местными деликатесами, но и не забывает о своей физической форме.

Дочь Оли Поляковой Маша / социальная сеть Instagram

Но недавнее сообщение Маши слегка напугало ее подписчиков. Звездная наследница призналась, что во время пробежки почувствовала, что задыхается и не может дальше бежать.

При этом Мария добавила, что это уже не первый случай, когда ей становилось плохо во время занятий спортом.

Короче, у меня случился трабл. Значит, я бегала, у меня схватило легкое, – рассказала Маша. – У меня уже это было несколько раз, из-за чего я попадала в «скорую». Поэтому, пока мама бегает, я иду.

Напомним,