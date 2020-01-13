14-летняя дочь Оли Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем
В этом году певице удалось совместить работу и релакс.
Вместе с дочками Машей и Алисой счастливая мама провела несколько дней в Майами, поле чего отправилась в тур. А вот девочки продолжили наслаждаться отдыхом.
В Инстаграм 14-летняя Маша регулярно делится деталями своего досуга. Девочка не только довольствуется теплым океаном и местными деликатесами, но и не забывает о своей физической форме.
При этом Мария добавила, что это уже не первый случай, когда ей становилось плохо во время занятий спортом.
Короче, у меня случился трабл. Значит, я бегала, у меня схватило легкое, – рассказала Маша. – У меня уже это было несколько раз, из-за чего я попадала в «скорую». Поэтому, пока мама бегает, я иду.
Напомним,