Оля Полякова сделала предложение Насте Каменских: став на колено

29 декабря 2019 18:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова сделала предложение Насте Каменских: став на колено
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Знаменитость удивила неожиданным заявлением.

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В юбилейном сезоне «Х-фактора» ходили слухи о том, что судьи шоу Оля Полякова и Настя Каменских не могут найти общий язык и постоянно спорят. Чтобы развеять слухи «Королева ночи» сделала важное заявление.

Во время суперфинала вокального шоу Оля предложила коллеге по сцене спеть дуэтом. И сделала она это необычным образом, став на одно колено:

Спой со мной дуэтом, Настя! Ты согласна или нет?

Певицы Оля Полякова и Настя Каменских / социальная сеть Instagram

Каменских не ожидала такого поворота событий, однако была приятно удивлена:

Ну конечно согласна, Оля.

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Позже суперблондинка добавила, что супруг Насти Потап пишет для нее песню «Девушки за 30», именно ее и хочет исполнить Полякова в дуэте. Что ж, похоже, в скором времени нас ждет коллаборация двух ярких украинских исполнительниц.

Напомним,

 

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