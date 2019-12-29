Оля Полякова сделала предложение Насте Каменских: став на колено
Знаменитость удивила неожиданным заявлением.
Во время суперфинала вокального шоу Оля предложила коллеге по сцене спеть дуэтом. И сделала она это необычным образом, став на одно колено:
Спой со мной дуэтом, Настя! Ты согласна или нет?
Каменских не ожидала такого поворота событий, однако была приятно удивлена:
Ну конечно согласна, Оля.
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