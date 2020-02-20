Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни: 23 года в браке

20 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни: 23 года в браке
Певец Олег Скрипка
instagram.com/o.skrypka

Солист группы «Воплі Відоплясова» поделился деталями личной жизни.

Читайте такжеЗвезда фильма «Властелин колец» впервые стал отцом
В частности, Олег Скрипка рассказал, что уже 23 года помогает им с женой жить в счастливом браке и каких правил мужчина придерживается в вопросе воспитания 4-х детей.

Наверное, потому что мы редко видимся. Я много езжу, а, может, потому что мы интроверты двое – не импульсивные люди,
– поделился Олег Скрипка в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

А еще Олег признается: «цементом» в их отношениях являются дети. А у него с женой их четверо. И у всех лежит душа к творчеству: рисуют, играют на фортепиано, любят театр.

Моя старшая дочь сама начинает писать книги. Она разрисовывает, пишет истории, рассчитывает одну историю на 20 страниц, – рассказал артист. – А вот Устим интересуется музыкой. Я открою тайну – готовлю сольную работу Устима с рокерской группой. Он с ними уже записал трек, который сейчас в работе, я хочу еще снять клип. Ну, посмотрим, как произойдет – это его такая рокерская сольная работа.

Певец Олег Скрипка / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеИнтимная акустика: Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников
В вопросе воспитания детей Олег Скрипка уже слишком лояльный и добрый – не может ругать ребят. Слишком уж ждал их!

Я мягкотелый как отец – это моя слабая сторона. Если надо кого-то наказать – это не ко мне! Я так редко их вижу, куда еще и наказывать? – признается музыкант. – У нас достаточно долго не было детей. Мы 10 лет были вместе, а потом я почувствовал, что надо начинать новый этап в жизни.

Еще в тридцать лет певец не представлял себя отцом. Тем более многодетным. И только в сорок один впервые испытал на себе радости отцовства. Теперь даже не знает, как это – жить без детей. Но даже несмотря на такую любовь, может с женой оставить детей на нянек и бабушек и убежать ото всех.

Ты как бы возвращаешься в молодость, возвращаешь те годы – там, где закат, там, где романтические ужины, – рассказал Олег Скрипка. – Мы с женой стараемся хотя бы два раза в год путешествовать. Если есть желание – все, тогда надо ставить задачу. Если ты действительно хочешь быть с этим человеком.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Олег Скрипка социальные сети новости

Материалы по теме

Из милашки в бунтарки: почти лысая дочь Глюкозы поразила новым имиджем
Новости

Из милашки в бунтарки: почти лысая дочь Глюкозы поразила новым имиджем
Масленица 2020: готовим блины на молоке (рецепт)
Еда и рецепты

Масленица 2020: готовим блины на молоке (рецепт)
23 года в браке: Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни
Новости

23 года в браке: Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни
Гороскоп на 21 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 21 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK