Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни: 23 года в браке

Солист группы «Воплі Відоплясова» поделился деталями личной жизни.

В частности, Олег Скрипка рассказал, что уже 23 года помогает им с женой жить в счастливом браке и каких правил мужчина придерживается в вопросе воспитания 4-х детей.

Наверное, потому что мы редко видимся. Я много езжу, а, может, потому что мы интроверты двое – не импульсивные люди,

– поделился Олег Скрипка в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

А еще Олег признается: «цементом» в их отношениях являются дети. А у него с женой их четверо. И у всех лежит душа к творчеству: рисуют, играют на фортепиано, любят театр.

Моя старшая дочь сама начинает писать книги. Она разрисовывает, пишет истории, рассчитывает одну историю на 20 страниц, – рассказал артист. – А вот Устим интересуется музыкой. Я открою тайну – готовлю сольную работу Устима с рокерской группой. Он с ними уже записал трек, который сейчас в работе, я хочу еще снять клип. Ну, посмотрим, как произойдет – это его такая рокерская сольная работа.

Певец Олег Скрипка / пресс-служба канала Украина

В вопросе воспитания детей Олег Скрипка уже слишком лояльный и добрый – не может ругать ребят. Слишком уж ждал их!

Я мягкотелый как отец – это моя слабая сторона. Если надо кого-то наказать – это не ко мне! Я так редко их вижу, куда еще и наказывать? – признается музыкант. – У нас достаточно долго не было детей. Мы 10 лет были вместе, а потом я почувствовал, что надо начинать новый этап в жизни.

Еще в тридцать лет певец не представлял себя отцом. Тем более многодетным. И только в сорок один впервые испытал на себе радости отцовства. Теперь даже не знает, как это – жить без детей. Но даже несмотря на такую любовь, может с женой оставить детей на нянек и бабушек и убежать ото всех.

Ты как бы возвращаешься в молодость, возвращаешь те годы – там, где закат, там, где романтические ужины, – рассказал Олег Скрипка. – Мы с женой стараемся хотя бы два раза в год путешествовать. Если есть желание – все, тогда надо ставить задачу. Если ты действительно хочешь быть с этим человеком.

Напомним,