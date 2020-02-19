Интимная акустика: Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников
19 февраля 2020 21:10
Певица Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Певица подготовила сюрприз для своих поклонников.
Надежда Мейхер в конце марта отправляется во всеукраинский тур с сольной акустической программой «Feelings».
Тур охватит следующие города:
Я хочу поговорить откровенно о самом главном и почувствовать вместе со зрителями все оттенки пьянящего вина любви, – комментирует Мейхер. – Моя новая программа “Feelings” состоит из мировых и украинских хитов в жанрах от оперы до французского шансона, посвященных чувством.
Тур охватит следующие города:
29 марта — Днепр
30 марта — Харьков
31 марта — Херсон
2 апреля — Одесса
4 апреля — Запорожье
7 апреля — Киев
Надежда Мейхер отправляется в тур / пресс-служба
Напомним,