Интимная акустика: Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников

19 февраля 2020 21:10 Юлия Крутиева
Интимная акустика: Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников
Певица Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher

Певица подготовила сюрприз для своих поклонников.

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Надежда Мейхер в конце марта отправляется во всеукраинский тур с сольной акустической программой «Feelings».

Я хочу поговорить откровенно о самом главном и почувствовать вместе со зрителями все оттенки пьянящего вина любви, – комментирует Мейхер. – Моя новая программа “Feelings” состоит из мировых и украинских хитов в жанрах от оперы до французского шансона, посвященных чувством.

Тур охватит следующие города:
29 марта — Днепр
30 марта — Харьков
31 марта — Херсон
2 апреля — Одесса
4 апреля — Запорожье
7 апреля — Киев

Надежда Мейхер отправляется в тур / пресс-служба

Напомним,

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