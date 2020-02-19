Как правильно торговаться: лайфхак от Егора Крутоголова

Эксклюзив 19 февраля 2020 20:15 Юлия Крутиева
Как правильно торговаться: лайфхак от Егора Крутоголова
Артист «Дизель Шоу» Егор Крутоголов
пресс-служба Нового канала

Артист «Дизель Шоу» принял участие в проекте Нового канала «Кто против блондинок?» и рассказал, зачем копирует торговцев на рынках.

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В конце первого тура топ-блондинка Лилия рассказала интересную историю. Однажды девушка была на шопинге в Шанхае. Ей понравилась одна фуражка, которая стоила 300 юаней. 

Белокурая красотка стала торговаться с продавцом, чтобы тот продал ей головной убор за 30 юаней, ведь именно столько денег у нее и осталось. И Лилии это удалось! Она купила яркий предмет гардероба в 10 раз дешевле.

Егор Крутоголов на шоу Кто против блондинок? / пресс-служба
Но и Егор Крутоголов тоже не промах. Артист, как оказалось, отлично умеет договариваться. Он рассказал, какие методы использует, когда приезжает за границу и приходит на местные рынки.

Да, мне нравится этот процесс, – рассказал Крутоголов. – Чтобы выторговать какую-то вещь, я начинаю копировать манеру речи продавца, как на рынках в Индии, Таиланде. Говорю с сильным акцентом на английском и такими же фразочками, которые они используют: «Оке, это стоит 300? Я даю вам 100, и это лучшая цена на всем пляже! Окей? Вэри гуд! Камон!» Они в ответ начинают смеяться и отказываются, но я продолжаю. Беру этих ребят их же штучками!

Проект «Кто против блондинок?» смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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