Старичка Аль Пачино бросила его 40-летняя избранница
Личная жизнь не складывается не только у украинских звезд.
Вчера избранница актера Меитал Дохен призналась в интервью журналистам, что в их отношениях наступил кризис, который, в последствии, привел к разрыву.
40-летняя актриса не стала скрывать, что главной причиной расставания стала немалая разница в возрасте. Аль Пачино старше ее на 39 лет.
Трудно быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек, – рассказала Меитал Дохен. – Большая разница в возрасте – это трудно. Поэтому, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро.
Напомним,