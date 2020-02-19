Старичка Аль Пачино бросила его 40-летняя избранница

19 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Старичка Аль Пачино бросила его 40-летняя избранница
Актер Аль Пачино
КиноПоиск

Личная жизнь не складывается не только у украинских звезд.

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Пока украинцы активно обсуждают бракоразводные процессы в семьях Владимира Остапчука и Вадима Олейника, за границей публика переживает за Аль Пачино.

Вчера избранница актера Меитал Дохен призналась в интервью журналистам, что в их отношениях наступил кризис, который, в последствии, привел к разрыву.

40-летняя актриса не стала скрывать, что главной причиной расставания стала немалая разница в возрасте. Аль Пачино старше ее на 39 лет.

Трудно быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой человек, – рассказала Меитал Дохен. – Большая разница в возрасте – это трудно. Поэтому, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро.

Актриса Меитал Дохен / instagram.com/meitaldohan
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Также Меитал призналась, что за два года романтических отношений Аль Пачино не подарил ей ничего, кроме цветов. Хотя вот скупым человеком она его не считает, скорее – экономным.

Напомним,

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