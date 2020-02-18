Никита Добрынин впервые заговорил о сексе на проекте «Холостяк»: «Даже с первой вечеринки»

18 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Никита Добрынин впервые заговорил о сексе на проекте «Холостяк»: «Даже с первой вечеринки»
Холостяк-9: Никита Добрынин и Дария Квиткова
instagram.com/kvittkova

Уже совсем скоро, а именно - 6 марта - на телеканале СТБ стартует новый юбилейный сезон романтического проекта «Холостяк».

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Однако поклонники не перестают с пристальным внимаем следить за личной жизнью и главного героя девятого сезона шоу «Холостяк» Никиты Добрынина. Недавно телеведущий сделал предложение своей любимой девушке – победительнице проекта Даше Квитковой. 

Никита Добрынин и Дария Квиткова / instagram.com/kvittkova
Сейчас пара готовится к свадьбе, сыграть которую планируют уже в мае. В это же время Никита и Дария с удовольствием дают интервью и отвечают даже на самые каверзные вопросы. Так, например, Добрынин впервые дал ответ: "Есть ли секс на проекте Холостяк?"

На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет холостяк, – рассказал Никита Добрынин в программе "Зе Интервьюер". – Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой, и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то это нормальная часть развития ваших отношений. Поэтому секс может быть. И он есть. Возможность секса, в принципе, была даже с первой вечеринки.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети секс Никита Добрынин новости телешоу Зе Интервьюер Холостяк-9 Даша Квиткова

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