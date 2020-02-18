Никита Добрынин впервые заговорил о сексе на проекте «Холостяк»: «Даже с первой вечеринки»
18 февраля 2020 10:00
Холостяк-9: Никита Добрынин и Дария Квиткова
instagram.com/kvittkova
Уже совсем скоро, а именно - 6 марта - на телеканале СТБ стартует новый юбилейный сезон романтического проекта «Холостяк».
Никиты Добрынина. Недавно телеведущий сделал предложение своей любимой девушке – победительнице проекта Даше Квитковой.Сейчас пара готовится к свадьбе, сыграть которую планируют уже в мае. В это же время Никита и Дария с удовольствием дают интервью и отвечают даже на самые каверзные вопросы. Так, например, Добрынин впервые дал ответ: "Есть ли секс на проекте Холостяк?"
Никита Добрынин и Дария Квиткова / instagram.com/kvittkova
На проекте есть секс, на проекте есть отношения, если этого хочет холостяк, – рассказал Никита Добрынин в программе "Зе Интервьюер". – Если у вас действительно складываются доверительные отношения с девушкой, и ты понимаешь, что все очень даже серьезно, то это нормальная часть развития ваших отношений. Поэтому секс может быть. И он есть. Возможность секса, в принципе, была даже с первой вечеринки.
Напомним,