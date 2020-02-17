Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

17 февраля на Новом канале в эфир вышел 1 выпуск проекта «Від пацанки до панянки-4». Кто же покинул реалити, читайте в нашем материале. Такое количество девушек сразу еще не уходило из проекта за всю его историю.

Изначально шанс стать ученицами Школы леди получили 15 девушек. Их истории до глубины души тронули команду реалити «Від пацанки до панянки-4» . Но в первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проект захотела покинуть красноволосая Юлия Яворская, которой другие девушки уже успели дать прозвище #титаник. Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.

Юлия / пресс-служба Нового канала

Следующей «пацанки» попрощались с 20-летней рыжей тернополянкой с необычным именем Юстина. За два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку. Поэтому когда Виктории «Боксерше» Алехиной, как самой сильной конкурентке, предложили выбрать, кто должен уйти, она назвала имя Юстины Горбуляк.

Шанс дается не каждому. И все мы это прекрасно знаем, – объясняет руководитель проекта Ксения Бабенко. – Поэтому мы решили смоделировать реальную ситуацию – дали возможность выбрать, кто должен покинуть школу. По мнению «пацанок», они поступили справедливо – попрощались с девушкой, у которой, по их мнению, меньше всего проблем. У Юстины была своя мотивация, свои причины прийти на реалити. Но визуально девушкам показалось, что у нее в жизни все гораздо лучше, чем у них.

Юстина / пресс-служба Нового канала

Третьей ушла из реалити Нового канала Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.

Наша школа нашла реабилитационный центр, который готов принять Карину, – говорит директор школы Татьяна Мокриди, – Она должна быть сильной и вылечиться. А мы готовы открыть ей двери Школы леди в следующем году.

Карина / пресс-служба Нового канала

Двум последним девушкам «до свидания» сказали в шаге от начала обучения – преподаватели усомнились в их мотивации и искренности желания измениться. Эротическую стримершу Анастасию Яресько с пирсингом и огромным количеством тату не спас даже ключ, который она нашла в болоте, и который должен был гарантировать ей участие в проекте.

Анастасия / пресс-служба Нового канала

А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.

Настя / пресс-служба Нового канала

Напомним,