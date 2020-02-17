Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

17 февраля 2020 21:55 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
пресс-служба

17 февраля на Новом канале в эфир вышел 1 выпуск проекта «Від пацанки до панянки-4». Кто же покинул реалити, читайте в нашем материале. Такое количество девушек сразу еще не уходило из проекта за всю его историю.

Читайте такжеМаксим Галкин забрал детей у Пугачевой
Изначально шанс стать ученицами Школы леди получили 15 девушек. Их истории до глубины души тронули команду реалити «Від пацанки до панянки-4». Но в первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проект захотела покинуть красноволосая Юлия Яворская, которой другие девушки уже успели дать прозвище #титаник. Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.  

Юлия / пресс-служба Нового канала
Следующей «пацанки» попрощались с 20-летней рыжей тернополянкой с необычным именем Юстина. За два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку. Поэтому когда Виктории «Боксерше» Алехиной, как самой сильной конкурентке, предложили выбрать, кто должен уйти, она назвала имя Юстины Горбуляк.

Шанс дается не каждому. И все мы это прекрасно знаем, – объясняет руководитель проекта Ксения Бабенко. – Поэтому мы решили смоделировать реальную ситуацию – дали возможность выбрать, кто должен покинуть школу. По мнению «пацанок», они поступили справедливо – попрощались с девушкой, у которой, по их мнению, меньше всего проблем. У Юстины была своя мотивация, свои причины прийти на реалити. Но визуально девушкам показалось, что у нее в жизни все гораздо лучше, чем у них.

Юстина / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАлена Мозговая прокомментировала скандал о финансовых махинациях своего мужа David Axelrod
Третьей ушла из реалити Нового канала Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.

Наша школа нашла реабилитационный центр, который готов принять Карину, – говорит директор школы Татьяна Мокриди, – Она должна быть сильной и вылечиться. А мы готовы открыть ей двери Школы леди в следующем году.

Карина / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеПобедитель шоу «Зважені та щасливі» встречается с участницей проекта «Холостяк»
Двум последним девушкам «до свидания» сказали в шаге от начала обучения – преподаватели усомнились в их мотивации и искренности желания измениться. Эротическую стримершу Анастасию Яресько с пирсингом и огромным количеством тату не спас даже ключ, который она нашла в болоте, и который должен был гарантировать ей участие в проекте.

Анастасия / пресс-служба Нового канала
А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.

Настя / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети кто покинул шоу новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрах
Анонсы на ТВ

Карпатский рейнджер: новый экшн-детектив в цифрахЭксклюзив
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 17.02.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 17.02.2020
Названы знаки Зодиака, которые стареют быстрее остальных
Гороскопы

Названы знаки Зодиака, которые стареют быстрее остальных
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
Новости

Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK