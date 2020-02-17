Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
17 февраля 2020 21:55
Від пацанки до панянки-4: сразу пять участниц покинули проект в 1 выпуске от 17.02.2020
пресс-служба
17 февраля на Новом канале в эфир вышел 1 выпуск проекта «Від пацанки до панянки-4». Кто же покинул реалити, читайте в нашем материале. Такое количество девушек сразу еще не уходило из проекта за всю его историю.
«Від пацанки до панянки-4». Но в первый же вечер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проект захотела покинуть красноволосая Юлия Яворская, которой другие девушки уже успели дать прозвище #титаник. Свое решение девушка обосновала тем, что не сможет столько времени быть врозь со своей возлюбленной.Следующей «пацанки» попрощались с 20-летней рыжей тернополянкой с необычным именем Юстина. За два дня, которые она провела на проекте, девушка ни разу не выпила алкоголя и не ввязалась в драку. Поэтому когда Виктории «Боксерше» Алехиной, как самой сильной конкурентке, предложили выбрать, кто должен уйти, она назвала имя Юстины Горбуляк.А ее тезку, королеву Instagram Настю Покрищук, которая запомнилась всем большими накачанными губами, обвинили в пиаре.Напомним,
Юлия / пресс-служба Нового канала
Шанс дается не каждому. И все мы это прекрасно знаем, – объясняет руководитель проекта Ксения Бабенко. – Поэтому мы решили смоделировать реальную ситуацию – дали возможность выбрать, кто должен покинуть школу. По мнению «пацанок», они поступили справедливо – попрощались с девушкой, у которой, по их мнению, меньше всего проблем. У Юстины была своя мотивация, свои причины прийти на реалити. Но визуально девушкам показалось, что у нее в жизни все гораздо лучше, чем у них.
Юстина / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАлена Мозговая прокомментировала скандал о финансовых махинациях своего мужа David AxelrodТретьей ушла из реалити Нового канала Карина Завиша – такое решение приняли преподаватели Школы леди. У девушки алкогольная зависимость, поэтому в первую очередь ей должны помочь в специальном учреждении.
Наша школа нашла реабилитационный центр, который готов принять Карину, – говорит директор школы Татьяна Мокриди, – Она должна быть сильной и вылечиться. А мы готовы открыть ей двери Школы леди в следующем году.
Карина / пресс-служба Нового канала
Анастасия / пресс-служба Нового канала
Настя / пресс-служба Нового канала