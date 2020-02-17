Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
В понедельник, 17 февраля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел премьерный 1 выпуск нового сезона реалити «Від пацанки до панянки-4».
В первом выпуске «пацанкам» предложат культурно провести время в Киеве, а заодно познакомиться друг с другом. Сделают это они как всегда с размахом: кто-то отправится на больничную койку, а кого-то даже заберут в полицейский участок. После такого дебоша не каждой участнице достанется место в Школе леди.
Первый выпуск реалити «Від пацанки до панянки» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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