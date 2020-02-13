Від пацанки до панянки-4: участниц реалити поселили в сарай

13 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участниц реалити поселили в сарай
Съемки проекта «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

В этот раз Школа леди мало напоминает сказочный дворец.

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Роскошные спальни, большая гостиная, ванна с джакузи – зачастую в таких сказочных условиях живут участницы проекта «Від пацанки до панянки» на Новом канале. Но в этот раз заселение девушек мало напоминало сказку.  

Если раньше «пацанок» сразу привозили в Школу леди, то в четвертом сезоне девушек высадили в лесу и отправили искать ее самостоятельно. 

И пока «пацанки» предвкушали, как будут нежиться в джакузи и спать на мягких постелях, преподаватели готовили им сюрприз. Новую Школу леди – старый дом, почти сарай, с покосившейся табличкой. Неужели здесь участницы реалити будут менять свою жизнь? 

Я была уверена, что на входе в шикарную Школу леди нас будет встречать дворецкий со словами: «Леди, угощайтесь напиточками»! А это что за интернат? – негодовала Вика #боксерша Алехина. – Чем мы заслужили жить в таком доме?

Съемки проекта «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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Внутри новый дом «пацанок» оказался еще хуже, чем снаружи. В комнате стояло несколько железных кроватей без постелей, на полу валялись матрасы и сено, а в потолке зияла дырка. Не дом, а хлев.

Если честно, мы подумали, что это прикол, – возмущается Юля Чигринец. – Ведь не могли же с нами так поступить на самом деле?

Съемки проекта «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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Но деваться некуда. Пришлось «пацанкам» смириться, что отныне Школа леди будет такой. 

Мы поселили девушек в старый дом, чтобы они понимали: в этом сезоне у них не будет ничего «готовенького». Джакузи и лакшери – все это надо заслужить упорным трудом, – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. – Так мы проверили мотивацию «пацанок».

Напомним, 

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