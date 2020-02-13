Від пацанки до панянки-4: участниц реалити поселили в сарай
В этот раз Школа леди мало напоминает сказочный дворец.
Если раньше «пацанок» сразу привозили в Школу леди, то в четвертом сезоне девушек высадили в лесу и отправили искать ее самостоятельно.
И пока «пацанки» предвкушали, как будут нежиться в джакузи и спать на мягких постелях, преподаватели готовили им сюрприз. Новую Школу леди – старый дом, почти сарай, с покосившейся табличкой. Неужели здесь участницы реалити будут менять свою жизнь?
Я была уверена, что на входе в шикарную Школу леди нас будет встречать дворецкий со словами: «Леди, угощайтесь напиточками»! А это что за интернат? – негодовала Вика #боксерша Алехина. – Чем мы заслужили жить в таком доме?
Если честно, мы подумали, что это прикол, – возмущается Юля Чигринец. – Ведь не могли же с нами так поступить на самом деле?
Мы поселили девушек в старый дом, чтобы они понимали: в этом сезоне у них не будет ничего «готовенького». Джакузи и лакшери – все это надо заслужить упорным трудом, – говорит руководитель проекта Ксения Бабенко. – Так мы проверили мотивацию «пацанок».
Напомним,