Звезда фильма «Игра престолов» впервые станет мамой

13 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Звезда фильма «Игра престолов» впервые станет мамой
Актриса Софи Тернер с супругом Джо Джонасом
Fotobank / GettyImages

Вслед за новостью о беременности певицы Джамалы, появилась информация, что пополнение ожидается и в семье Софи Джонас (в девичестве Тернер).

Читайте такжеРоман с Тиной – фейк! Возлюбленной Дана Балана оказалась 20-летняя королева красоты
Звезде фильма «Игра престолов» поклонники приписывают беременность уже не один год. Практически с того момента, как она начала встречаться с участником группы «DNCE» Джо Джонасом. 

Однако на днях в интервью журналистам «JustJared» инсайдеры сообщили, что 23-летняя Софи Тернер готовится впервые стать мамой. Сама пара хранит молчание, а вот их друзья и родственники, узнав такую новость, очень порадовались за них.

Актриса Софи Тернер с супругом Джо Джонасом / instagram.com/sophiet
Читайте такжеМир наизнанку: Дмитрий Комаров испытает на себе шокирующие методы китайской медицины – массаж огнем
Представители Джонаса и Тернер отказались комментировать появившуюся информацию о личной жизни супругов.

Отметим, что поженились Софи и Джо спустя три года отношений. В мае 2019 года в Лас-Вегасе влюбленные сыграли свадьбу, а через месяц провели вторую церемонию во Франции.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Игра престолов беременность социальные сети новости беременные звезды Софи Тернер

Материалы по теме

Королева в шоке! Внук Елизаветы ІІ разводится
Новости

Королева в шоке! Внук Елизаветы ІІ разводится
«Все актеры друг другу изменяют»: Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком
Новости

«Все актеры друг другу изменяют»: Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком
Оригинальное поздравление ко Дню влюбленных: делаем красоту своими руками
Lifestyle

Оригинальное поздравление ко Дню влюбленных: делаем красоту своими руками
Евровидение-2020: песни участников второго полуфинала Нацотбора
Меломан

Евровидение-2020: песни участников второго полуфинала Нацотбора

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK