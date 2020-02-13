Звезда фильма «Игра престолов» впервые станет мамой
Вслед за новостью о беременности певицы Джамалы, появилась информация, что пополнение ожидается и в семье Софи Джонас (в девичестве Тернер).
Однако на днях в интервью журналистам «JustJared» инсайдеры сообщили, что 23-летняя Софи Тернер готовится впервые стать мамой. Сама пара хранит молчание, а вот их друзья и родственники, узнав такую новость, очень порадовались за них.
Отметим, что поженились Софи и Джо спустя три года отношений. В мае 2019 года в Лас-Вегасе влюбленные сыграли свадьбу, а через месяц провели вторую церемонию во Франции.
Напомним,