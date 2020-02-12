Возлюбленной Дана Балана оказалась 20-летняя королева красоты: роман с Тиной – фейк!

На съемках вокального проекта "Голос країни-10" молдавский мачо вовсю ухлестывает на красоткой Тиной Кароль.

И долгое время поклонники подозревали артистов в романе. Однако несколько дней назад в Сети распространилась информация, что у Дана Балана любовь с блондинкой-танцовщицей из его балета, с которой он появился на фото в обнимку. Но и тут прокол...

Оказалось, что любовной связи между ними нет. А вот с кем действительно встречается артист, сообщил сайту VIVA! инсайдер, пожелавший остаться неизвестным. Он и рассказал, что возлюбленная Дана – 20-летняя студентка Харьковского национального университета им. Каразина.

Анастасия/ сайт Viva

Устоять перед такой красотой молдавский исполнитель не смог – девушка действительно шикарная! А в прошлом году Анастасия завоевала титул королевы красоты своего ВУЗа.

На своей странице в микроблоге девушка активно общается с подписчиками, где признается, что между Даном и Тиной – лишь сценарий проекта.

Однако многие поклонники пары отказываются в это верить, и надеются, что артисты все-таки будут вместе, а именно Анастасия – для отвода глаз. Ну что же, время покажет.

Напомним,