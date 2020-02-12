Возлюбленной Дана Балана оказалась 20-летняя королева красоты: роман с Тиной – фейк!
На съемках вокального проекта "Голос країни-10" молдавский мачо вовсю ухлестывает на красоткой Тиной Кароль.
Оказалось, что любовной связи между ними нет. А вот с кем действительно встречается артист, сообщил сайту VIVA! инсайдер, пожелавший остаться неизвестным. Он и рассказал, что возлюбленная Дана – 20-летняя студентка Харьковского национального университета им. Каразина.
На своей странице в микроблоге девушка активно общается с подписчиками, где признается, что между Даном и Тиной – лишь сценарий проекта.
Однако многие поклонники пары отказываются в это верить, и надеются, что артисты все-таки будут вместе, а именно Анастасия – для отвода глаз. Ну что же, время покажет.
Напомним,