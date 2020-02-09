Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки

9 февраля 2020 12:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки
Молдавский певец Дан Балан
социальная сеть Instagram

Поклонники в недоумении, неужели симпатия артиста к Тине Кароль давно позади.

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На днях певец Дан Балан отметил 41-летие в обществе близких друзей и коллег по сцене, среди которых была лишь одна девушка. Именно с ней молдавскому исполнителю уже поспешили приписать любовную связь.

Певец Дан Балан отмечает свой день рождения / социальная сеть Instagram

Опубликованные снимки в Instagram свидетельствуют о том, что между молодыми людьми действительно близкие отношения. В кадре девушка обнимает Дана за шею или нежно приживается с бокалом шампанского.

Твори! Люби! Будь нам здоров!
Улыбкой, добивай врагов!
И пусть горят магнитофоны!
Твои не писаны законы! Дейнерис и Твои Драконы!
‒ поздравила певца эффектная блондинка.

Дан Балан и танцовщица Кристина / социальная сеть Instagram

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Как выяснилось, девушка на фото ‒ танцовщица и хореограф из команды музыканта. А зовут ее Светлана. Какие на самом деле отношения между певцом и танцовщицей ‒ рабочие или романтические ‒ пока не известно. Балан предпочитает не афишировать личную жизнь.

Напомним,

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