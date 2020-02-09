Тина Кароль в прошлом? Дан Балан замечен в объятиях сексуальной блондинки
Поклонники в недоумении, неужели симпатия артиста к Тине Кароль давно позади.
Опубликованные снимки в Instagram свидетельствуют о том, что между молодыми людьми действительно близкие отношения. В кадре девушка обнимает Дана за шею или нежно приживается с бокалом шампанского.
Твори! Люби! Будь нам здоров!‒ поздравила певца эффектная блондинка.
Улыбкой, добивай врагов!
И пусть горят магнитофоны!
Твои не писаны законы! Дейнерис и Твои Драконы!
Напомним,