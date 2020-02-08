22-летняя падчерица Потапа удивила неожиданным перевоплощением: розовый в моде
Девушка опубликовала снимок, на котором предстала в новом образе.
В этот раз Горовая-младшая решила кардинально сменить внешность, чем и похвасталась в своем микроблоге. Вместо привычного блонда у нее теперь пастельно-розовый цвет волос. В кадре Наташа запечатлена в своей комнате, сидящей в постели и прикрывшись одним только одеялом.
Мы всегда спешим осуждать людей, не зная истинной причины их действиям. Мы любим посмеиваться над человеком, который разговаривает сам с собой по улице, хотя не замечаем, как делаем то же самое. Мы часто с осуждением смотрим на человека, с розовыми волосами/синими бровями/пирсингом или тату на лице, хотя человек просто выражает свой вкус таким образом. Возможно вы осуждаете его за смелость ‒ он смог, а я нет… В школах особенно высмеивают попытки самовыражения ‒ будь то пение, блог, определённый стиль в одежде, какой у тебя парень или девушка. Примеров много, а вывод один ‒ не потеряй себя в попытках понравится человеку, которому на тебя наплевать,‒ написала падчерица Потапа.
Напомним,
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