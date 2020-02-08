22-летняя падчерица Потапа удивила неожиданным перевоплощением: розовый в моде

8 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
22-летняя падчерица Потапа удивила неожиданным перевоплощением: розовый в моде
Приемная дочь Потапа Наташа Горовая
социальная сеть Instagram

Девушка опубликовала снимок, на котором предстала в новом образе.

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Дочь Ирины Горовой и падчерица Потапа Наташа еще та модница. Она часто посещает светские мероприятия и модные тусовки, поскольку это часть ее работы. А работает девушка пиар-менеджером певицы Мишель Андраде. В своем Instagram красотка часто делится с поклонниками подробностями личной жизни, путешествиями и фотосессиями.

В этот раз Горовая-младшая решила кардинально сменить внешность, чем и похвасталась в своем микроблоге. Вместо привычного блонда у нее теперь пастельно-розовый цвет волос. В кадре Наташа запечатлена в своей комнате, сидящей в постели и прикрывшись одним только одеялом.

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Не обошлось и без мотивирующей подписи. Девушка затронула тему осуждений, отмечая, что быть не таким как все ‒ это нормально.

Мы всегда спешим осуждать людей, не зная истинной причины их действиям. Мы любим посмеиваться над человеком, который разговаривает сам с собой по улице, хотя не замечаем, как делаем то же самое. Мы часто с осуждением смотрим на человека, с розовыми волосами/синими бровями/пирсингом или тату на лице, хотя человек просто выражает свой вкус таким образом. Возможно вы осуждаете его за смелость ‒ он смог, а я нет… В школах особенно высмеивают попытки самовыражения ‒ будь то пение, блог, определённый стиль в одежде, какой у тебя парень или девушка. Примеров много, а вывод один ‒ не потеряй себя в попытках понравится человеку, которому на тебя наплевать,
‒ написала падчерица Потапа.

Напомним,

 

 

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