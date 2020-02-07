Любовь Успенская шокировала признанием о шантаже со стороны мужа и развращении дочери

7 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Любовь Успенская шокировала признанием о шантаже со стороны мужа и развращении дочери
Певица Любовь Успенская
instagram.com/uspenskayalubov_official

Жизнь певицы превратилась в ад.

Читайте такжеЗвезда «Великолепного века» приговорен к 17 годам тюрьмы
Буквально в прошлом году Любовь Успенская порадовала жителей Украины своими концертами, в рамках которых делилась со зрителями трогательными историями о своей дочери Татьяне.

Однако сейчас жизнь легенды шансона напоминает кошмарный сон. В эфире одного из российских каналов дочь Успенской раскрыла ужасные подробности отношений с мамой.

Любовь Успенская с дочкой / instagram.com/uspenskayalubov_official
30-летняя Татьяна призналась, что во время одного из конфликтов мать пыталась ее задушить. Также Успенская принудительно отправляла дочь в клинику для душевнобольных, которая находится в Коста-Рике.

Сама Любовь была шокирована таким поведением дочери. Певица отрицает все слова наследницы, которую она практически спасла от смерти после страшной аварии в Коста-Рике.

Читайте такжеПобедители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
В интервью Андрею Малахову 65-летняя артистка поделилась своими догадками на тему того, кто на самом деле может стоять за травлей в ее сторону.

Во всех несчастьях, которые случились с ней и ее дочерью, Успенская обвинила мужа – Александра Плаксина, с которым прожила в браке 30 лет.

В свое время Александр, в обмен на то, что Любовь не подаст на развод, дал согласие на вывоз Татьяны из Америки.

Муж меня шантажировал тем, что не даст разрешения на вывоз дочери из Америки. Я вынуждена была согласиться на его условия, чтобы мы считались мужем и женой... Я всю жизнь живу в шантаже, – шокировала Успенская. – У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить и завладеть всем, что у меня есть. Так, он не может честно все забрать, а довести меня до могилы – это легче. Я не могу к нему дозвониться, он не берет трубку. Хотя знал, что его дочь пропала... Он уничтожает дочь за мои деньги.

Любовь Успенская с дочкой / instagram.com/uspenskayalubov_official
Читайте такжеЗолотой век Голливуда: умер легендарный актер Дуглас
Также Любовь обвинила мужа в том, что он "развращал" дочь финансово и поэтому Татьяна начала употреблять марихуану.

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд скандалы Любовь Успенская социальные сети отношения новости скандалы звезд

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Новости

Від пацанки до панянки-4: «фишки» нового сезона реалити
Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте: Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом
Меломан

Латекс, обтягивающее мини, глубокое декольте: Таисия Повалий взорвала Сеть новый клипом
«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков
Новости

«В моей жизни было место кокаину»: Дмитрий Дикусар шокировал откровением об употреблении наркотиков
ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем
Lifestyle

ТОП-3 ультрамодные укладки, которые идут всем

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK