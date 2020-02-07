Любовь Успенская шокировала признанием о шантаже со стороны мужа и развращении дочери

Жизнь певицы превратилась в ад.

Буквально в прошлом году Любовь Успенская порадовала жителей Украины своими концертами, в рамках которых делилась со зрителями трогательными историями о своей дочери Татьяне.

Однако сейчас жизнь легенды шансона напоминает кошмарный сон. В эфире одного из российских каналов дочь Успенской раскрыла ужасные подробности отношений с мамой.

Любовь Успенская с дочкой / instagram.com/uspenskayalubov_official

30-летняя Татьяна призналась, что во время одного из конфликтов мать пыталась ее задушить. Также Успенская принудительно отправляла дочь в клинику для душевнобольных, которая находится в Коста-Рике.

Сама Любовь была шокирована таким поведением дочери. Певица отрицает все слова наследницы, которую она практически спасла от смерти после страшной аварии в Коста-Рике.

В интервью Андрею Малахову 65-летняя артистка поделилась своими догадками на тему того, кто на самом деле может стоять за травлей в ее сторону.

Во всех несчастьях, которые случились с ней и ее дочерью, Успенская обвинила мужа – Александра Плаксина, с которым прожила в браке 30 лет.

В свое время Александр, в обмен на то, что Любовь не подаст на развод, дал согласие на вывоз Татьяны из Америки.

Муж меня шантажировал тем, что не даст разрешения на вывоз дочери из Америки. Я вынуждена была согласиться на его условия, чтобы мы считались мужем и женой... Я всю жизнь живу в шантаже, – шокировала Успенская. – У меня такое чувство, что мой муж придумал план, чтобы меня уничтожить и завладеть всем, что у меня есть. Так, он не может честно все забрать, а довести меня до могилы – это легче. Я не могу к нему дозвониться, он не берет трубку. Хотя знал, что его дочь пропала... Он уничтожает дочь за мои деньги.

Любовь Успенская с дочкой / instagram.com/uspenskayalubov_official

Также Любовь обвинила мужа в том, что он "развращал" дочь финансово и поэтому Татьяна начала употреблять марихуану.

Напомним,