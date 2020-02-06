Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Участие в проекте «Зважені та щасливі-9» для этой пары стало знаковым.

Наталья Кириленко и Павел Назаренко пришли на самое взвешенное реалити в Украине ради новой жизни. И совершенно об этом не пожалели.

За семнадцать недель они смогли не только исполнить свою мечту – победить в «Зважених та щасливих», но и стать женихом и невестой.

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko

Сейчас пара начинает подготовку к свадьбе, а также продолжает осуществлять свои мечты. Одна из них – сказочная профессиональная фотосессия.

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko

На своей странице в Инстаграм Наташа поделилась результатом проделанной работы. Девушка на снимках – настоящая принцесса-невеста. От влюбленной и счастливой пары просто невозможно оторвать взгляд.

І ще одна мрія здійснилась! Професійна фотосесія!

– пишет Наталья в комментариях под одним из фото.

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko

Напомним,