Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

6 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Победители проекта «Зважені та щасливі-9»
пресс-служба канала СТБ

Участие в проекте «Зважені та щасливі-9» для этой пары стало знаковым.

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Наталья Кириленко и Павел Назаренко пришли на самое взвешенное реалити в Украине ради новой жизни. И совершенно об этом не пожалели. 

За семнадцать недель они смогли не только исполнить свою мечту – победить в «Зважених та щасливих», но и стать женихом и невестой.

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko
Сейчас пара начинает подготовку к свадьбе, а также продолжает осуществлять свои мечты. Одна из них – сказочная профессиональная фотосессия.

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko
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На своей странице в Инстаграм Наташа поделилась результатом проделанной работы. Девушка на снимках – настоящая принцесса-невеста. От влюбленной и счастливой пары просто невозможно оторвать взгляд.

І ще одна мрія здійснилась! Професійна фотосесія!
– пишет Наталья в комментариях под одним из фото.

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko
Напомним,

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