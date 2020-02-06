Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
6 февраля 2020 14:00
Победители проекта «Зважені та щасливі-9»
пресс-служба канала СТБ
Участие в проекте «Зважені та щасливі-9» для этой пары стало знаковым.
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За семнадцать недель они смогли не только исполнить свою мечту – победить в «Зважених та щасливих», но и стать женихом и невестой.
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko
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І ще одна мрія здійснилась! Професійна фотосесія!– пишет Наталья в комментариях под одним из фото.
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии / instagram.com/natalyshka_kirilenko