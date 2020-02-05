Оскар-2020 будет удивлять: без ведущего и мяса, но со скандалами и триумфаторкой «Грэмми»

Оскар-2020 будет удивлять: без ведущего и мяса, но со скандалами и триумфаторкой «Грэмми»

Приближается церемония награждения Американской академии кинематографических искусств и наук, более известной как «Оскар».

Это поистине самое яркое и самое обсуждаемое событие в мировой киноиндустрии, ведь уже много лет подряд премию сопровождают громкие скандалы. Пока одни оценивают наряды звезд на красной дорожке, другие делают ставки на победителей. В преддверии церемонии мы собрали все самые интересные подробности об «Оскаре» , который можно будет увидеть на канале «Украина» в ночь на 10 февраля.

Главные фавориты церемонии

Лидером по количеству номинаций является картина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Трагическая история суперзлодея претендует на победу сразу в 11 категориях, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший актер». Премьера состоялась 31 августа 2019 года на Венецианском кинофестивале, где картина удостоилась главного приза — «Золотого льва» – и восьмиминутных оваций.

Следом за «Джокером» по количеству номинаций идут фильмы «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Каждая из них будет сражаться за победу в 10 категориях.

Заветную статуэтку может получить актер с украинскими корнями

Несмотря на то, что украинская кинолента «Додому» не вошла в шорт-лист «Оскара» в категории «Международный полнометражный фильм», в числах претендентов на статуэтку все-таки есть артист с украинскими корнями. К тому же, он один из главных фаворитов премии. Речь идет о Леонардо Ди Каприо, который номинирован за роль Рика Далтона в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Актер претендует на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Постер фильма "Однажды... в Голливуде" / instagram.com/leonardodicaprio

Мало кто знает, что голливудский красавчик на четверть украинец. Его бабушка Хелена Инденбиркен (в девичестве – Елена Смирнова) родилась в Одессе, но после того, как Украину захватили коммунисты, ее семья переехала в Германию. Впоследствии Елена вышла замуж и взяла фамилию мужа, а после Второй мировой войны с супругом и дочерью перебралась в Америку. К слову, любимая бабушка Лео даже присутствовала на съемках «Титаника», благодаря которому актер получил всемирное признание. Один «Оскар» в копилке Ди Каприо уже есть, увидим, станет ли он двукратным обладателем статуэтки.

Какой «Оскар» без скандалов

В этот раз бурную реакцию вызвали высказывания известного писателя Стивена Кинга, который в колонке изданию The Washington Post отметил, что многие достойные победы номинанты могут не получить «Оскар» из-за цвета кожи. Автор заявил, что преимущественно награды получают «белые», а все из-за жюри, абсолютное большинство которого составляют люди со светлой кожей.

Кинг написал, что Американская академия кинематографических искусств и наук старается изменить ситуацию с расовым и гендерным разнообразием, но делает это слишком медленно. Впрочем, слова короля ужасов многие восприняли неоднозначно.

Еще один скандал разгорелся из-за поста в соцсети. Американская киноакадемия ретвитнула публикацию страницы My Oscar predictions, в которой указаны победители предстоящей церемонии. Как указано в посте, лучшим режиссером станет Сэм Мендес («1917»), награду за лучшую мужскую роль получит актер Хоакин Феникс («Джокер») и лучшую женскую – актриса Рене Зелвегер («Джуди»), а кинолента «Паразиты» победит в номинации «Лучший фильм». Вскоре киноакадемия назвала этот пост ошибкой, объясняя, что в нем был опубликован ответ одного из поклонников «Оскара», который поделился своими предпочтениями. Ну а какие еще скандалы разгорятся вокруг церемонии награждения – узнаем совсем скоро.

Без ведущего, но с абсолютной триумфаторкой «Грэмми»

Второй год подряд «Оскар» пройдет без ведущего. Номинантов и победителей, как и в прошлом году, будут объявлять известные актеры, режиссеры и другие деятели киноискусства. Без ведущего кинопремия осталась из-за скандала вокруг комика Кевина Харта, который должен был вести церемонию в прошлом году, но отказался по причине своих гомофобных высказываний в Твиттере.

Известно, что вручать статуэтки своим коллегам будут такие популярные артисты, как Киану Ривз, Пенелопа Круз, Сальма Хайек, Тимоти Шаламе, Джеймс Корден, Оливия Колман, Бри Ларсон, Рами Малек, Дайан Китон, Шайа Лабаф, Стив Мартин и многие другие.

Также в этот вечер на сцену выйдет молодая певица Билли Айлиш, которая недавно завоевала 5 статуэток «Грэмми» в самых престижных номинациях. 18-летняя звезда исполнит несколько треков на главной кинопремии мира.

Певица Билли Айлиш / instagram.com/billieeilish

Вегетарианское меню и вода без пластика

В этом году церемония «Оскар» пройдет без мяса и рыбы. Меню будет состоять из блюд растительного происхождения, а на столах гости не увидят пластиковых бутылок. Таким образом организаторы решили поддержать инициативу по защите окружающей среды.

Традиционно после церемонии награждения звезды отправятся на праздничный ужин на Губернаторском балу. Там селебритиз все-таки смогут попробовать блюда животного происхождения: 70% меню будет состоять из растительный пищи и 30% – из мяса и рыбы.

Еще больше интересных подробностей о церемонии вручения «Оскар» украинские зрители узнают в ночь на 10 февраля в рамках прямой трансляции на телеканале «Украина». Ведущие Тимур Мирошниченко, Алена Винницкая и Монро познакомят с номинантами на заветные статуэтки и дадут оценку сногсшибательным нарядам звезд на красной дорожке, а комментировать церемонию будут ведущий «Ранку з Україною» Анатолий Анатолич и переводчик-синхронист Юрий Физер. Прямая трансляция стартует в 1:30 ночи.

Напомним,