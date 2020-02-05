Голос країни: участница шоу вышла замуж за американца
В личной жизни героини вокального проекта «Голос країни» произошли приятные перемены.
Совсем недавно в жизни Брии наступил новый этап. В декабре 2019 года женщина вышла замуж. Избранником певицы стал не украинец, а американец – миссионер Джесси Поли.
К свадьбе пара готовилась полгода. Само торжество прошло в одном из соборов Львова, после чего влюбленные переехала в город Баффало (северо-восток Соединенных Штатов).
Участница четвертого сезона «Голос країни» Брия Блессинг вышла замуж и переехала из Львова в американский город Буффало к любимому. Свадьбу сначала сыграли во Львове, а теперь еще и устроили вечеринку для американских друзей, – сообщает Витвицкая. – Мне, с одной стороны жаль, что украинские мужчины упустили такую красавицу, и она теперь будет жить так далеко. Но я очень рада, что эти двое нашли друг друга и так счастливы вместе! И чувствую, скоро Джесси заговорит на украинском. Уверена, мы еще услышим о Брии! Желаю безумных успехов и очень скучаю по этой невероятной красавице.
Напомним,