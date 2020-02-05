Голос країни: участница шоу вышла замуж за американца

5 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Голос країни: участница шоу вышла замуж за американца
Сцена проекта «Голос країни»
пресс-служба канала 1+1

В личной жизни героини вокального проекта «Голос країни» произошли приятные перемены.

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Речь идет об участнице четвертого сезона «Голосу країни» Брии Блессинг со Львова, которой практически удалось дойти до этапа прямых эфиров проекта.

Совсем недавно в жизни Брии наступил новый этап. В декабре 2019 года женщина вышла замуж. Избранником певицы стал не украинец, а американец – миссионер Джесси Поли.

К свадьбе пара готовилась полгода. Само торжество прошло в одном из соборов Львова, после чего влюбленные переехала в город Баффало (северо-восток Соединенных Штатов).

Брия Блессинг и Джесси Поли / кадр из видео
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Недавно супруги устроили вечеринку для своих американских друзей. Об этом Блессинг рассказала в интервью ведущей Соломии Витвицкой для ее Telegram-канала.

Участница четвертого сезона «Голос країни» Брия Блессинг вышла замуж и переехала из Львова в американский город Буффало к любимому. Свадьбу сначала сыграли во Львове, а теперь еще и устроили вечеринку для американских друзей, – сообщает Витвицкая. – Мне, с одной стороны жаль, что украинские мужчины упустили такую красавицу, и она теперь будет жить так далеко. Но я очень рада, что эти двое нашли друг друга и так счастливы вместе! И чувствую, скоро Джесси заговорит на украинском. Уверена, мы еще услышим о Брии! Желаю безумных успехов и очень скучаю по этой невероятной красавице.

Напомним,

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