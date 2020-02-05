Голос країни: участница шоу вышла замуж за американца

В личной жизни героини вокального проекта «Голос країни» произошли приятные перемены.

Речь идет об участнице четвертого сезона «Голосу країни» Брии Блессинг со Львова, которой практически удалось дойти до этапа прямых эфиров проекта.

Совсем недавно в жизни Брии наступил новый этап. В декабре 2019 года женщина вышла замуж. Избранником певицы стал не украинец, а американец – миссионер Джесси Поли.

К свадьбе пара готовилась полгода. Само торжество прошло в одном из соборов Львова, после чего влюбленные переехала в город Баффало (северо-восток Соединенных Штатов).

Брия Блессинг и Джесси Поли / кадр из видео

Недавно супруги устроили вечеринку для своих американских друзей. Об этом Блессинг рассказала в интервью ведущей Соломии Витвицкой для ее Telegram-канала.

Участница четвертого сезона «Голос країни» Брия Блессинг вышла замуж и переехала из Львова в американский город Буффало к любимому. Свадьбу сначала сыграли во Львове, а теперь еще и устроили вечеринку для американских друзей, – сообщает Витвицкая. – Мне, с одной стороны жаль, что украинские мужчины упустили такую красавицу, и она теперь будет жить так далеко. Но я очень рада, что эти двое нашли друг друга и так счастливы вместе! И чувствую, скоро Джесси заговорит на украинском. Уверена, мы еще услышим о Брии! Желаю безумных успехов и очень скучаю по этой невероятной красавице.

Напомним,