Новая пассия Эдгара Каминского рассказала об их романе: «У нас трое детей»

4 февраля 2020 23:02 Юлия Крутиева
Новая пассия Эдгара Каминского рассказала об их романе: «У нас трое детей»
Ольга Богатая
instagram.com/bogataya_olga

Новая возлюбленная Эдгара Каминского больше не скрывает их связь. О романе и отношениях с бывшей женой своего возлюбленного Ольга Богатая рассказала программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

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В прошлом году вся страна обсуждала развод солистки группы «НеАнгелы» Славы Каминской с ее супругом. Сегодня Ольга Богатая, арт-директор Жана Грицфельдта, не скрывает отношений с известным пластическим хирургом. Женщина призналась, что первый шаг в отношениях сделал Эдгар Каминский.

В моем случае Эдгар поступал всегда как достойный, настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день

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На сегодняшний день пара готова рассказать о том, как изменилась их жизнь. Ольга уже успела познакомиться с детьми Эдгара: сыном и дочерью пластического хирурга от первого брака, Леоном и Лаурой. У Ольги тоже есть сын. 
Ольга Богатая с сыном / instagram.com/bogataya_olga

У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья – это самое главное,
– рассказала Богатая.

Многие переживает в этой ситуации за Славу – бывшую супругу Эдгара Каминского. Но певица в хороших отношениях с Ольгой.

Все прекрасно. Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье,
– ответила на вопрос о бывшей супруге любимого мужчины Ольга.

Напомним,

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