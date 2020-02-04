Новая пассия Эдгара Каминского рассказала об их романе: «У нас трое детей»
Новая возлюбленная Эдгара Каминского больше не скрывает их связь. О романе и отношениях с бывшей женой своего возлюбленного Ольга Богатая рассказала программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
В моем случае Эдгар поступал всегда как достойный, настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день
У нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья – это самое главное,– рассказала Богатая.
Многие переживает в этой ситуации за Славу – бывшую супругу Эдгара Каминского. Но певица в хороших отношениях с Ольгой.
Все прекрасно. Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье,– ответила на вопрос о бывшей супруге любимого мужчины Ольга.
Напомним,