Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали четвертую стадию рака

4 февраля 2020 18:15 Юлия Крутиева
Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали четвертую стадию рака
Актрисы сериала «Все женщины – ведьмы»
кадр из программы

Одна из актрис сериала «Все женщины – ведьмы» сделала шокирующее признание.

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Речь идет об Шэннен Доэрти, которая на протяжении несколько лет назад начала полноценную жизнь после длительной борьбы с раком молочной железы.

Как оказалось, актрисе не удалось полностью побороть этот страшный недуг. Она вновь столкнулась с онкологическим заболеванием. Но на этот раз дела обстоят гораздо хуже.

В эфире утреннего шоу «Good Morning America» 48-летняя звезда призналась: в прошлом году у нее обнаружили рак четвертой стадии. 

Шэннен Доэрти / instagram.com/theshando
Во время беседы с журналистами Доэрти не сдерживала слез и заверила, что слухов в Сети не избежать, поэтому для нее важно, чтобы публика услышала эту информацию лично от нее.

Через несколько дней или недель станет известно, что у меня четвертая стадия рака, рак вернулся. Поэтому я здесь, – говорит звезда. – Эту «пилюлю» трудно проглотить по многим причинам. Я словно окаменела. Я очень напугана.

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О новом диагнозе Шэннен узнала в феврале прошлого года, незадолго до смерти от инсульта Люка Перри, вместе с которым она снималась в сериале «Беверли-Хиллз 90210».

Напомним,

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