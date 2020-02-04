Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали четвертую стадию рака

Одна из актрис сериала «Все женщины – ведьмы» сделала шокирующее признание.

Речь идет об Шэннен Доэрти , которая на протяжении несколько лет назад начала полноценную жизнь после длительной борьбы с раком молочной железы.

Как оказалось, актрисе не удалось полностью побороть этот страшный недуг. Она вновь столкнулась с онкологическим заболеванием. Но на этот раз дела обстоят гораздо хуже.

В эфире утреннего шоу «Good Morning America» 48-летняя звезда призналась: в прошлом году у нее обнаружили рак четвертой стадии.

Шэннен Доэрти / instagram.com/theshando

Во время беседы с журналистами Доэрти не сдерживала слез и заверила, что слухов в Сети не избежать, поэтому для нее важно, чтобы публика услышала эту информацию лично от нее.

Через несколько дней или недель станет известно, что у меня четвертая стадия рака, рак вернулся. Поэтому я здесь, – говорит звезда. – Эту «пилюлю» трудно проглотить по многим причинам. Я словно окаменела. Я очень напугана.

О новом диагнозе Шэннен узнала в феврале прошлого года, незадолго до смерти от инсульта Люка Перри, вместе с которым она снималась в сериале «Беверли-Хиллз 90210».

Напомним,