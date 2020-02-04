Звезде «Все женщины – ведьмы» диагностировали четвертую стадию рака
Одна из актрис сериала «Все женщины – ведьмы» сделала шокирующее признание.
Как оказалось, актрисе не удалось полностью побороть этот страшный недуг. Она вновь столкнулась с онкологическим заболеванием. Но на этот раз дела обстоят гораздо хуже.
В эфире утреннего шоу «Good Morning America» 48-летняя звезда призналась: в прошлом году у нее обнаружили рак четвертой стадии.
Через несколько дней или недель станет известно, что у меня четвертая стадия рака, рак вернулся. Поэтому я здесь, – говорит звезда. – Эту «пилюлю» трудно проглотить по многим причинам. Я словно окаменела. Я очень напугана.
Напомним,