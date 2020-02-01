Леся Никитюк в ярком мини без бюстгальтера показала грудь: «Это кормилицы»

1 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк в ярком мини без бюстгальтера показала грудь: «Это кормилицы»
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Раньше телеведущая себе такого не позволяла.

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А сейчас демонстрация Лесей Никитюк своих новых образов, иногда доходит и до слишком откровенных. Например, одно из недавних фото, которое звезда опубликовала в Инстаграм, наделало шума в Сети. 

В кадре ведущая Нового канала позирует в обтягивающем мини кислотно-салатового цвета. Наряд не только подчеркнул ее стройную талию, но и соски, так как под платьем не было бюстгальтера.

«Девушка, у вас что-то торчит», – прокомментировал снимок радиоведущий Слава Демин. На что Никитюк ответила: «Это кормилицы».

Телеведущая Леся Никитюк засветила грудь / instagram.com/lesia_nikituk
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Подписчики Леси также бурно отреагировали на опубликованное фото. В комментариях одни писали, что грудь маленькая, стыдили звезду за такие публичные снимки. Другие же, наоборот, восхищались красотой телеведущей, отмечая кадр десятками тысяч лайков.

Напомним,

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