Салат с тунцом и мандарином от Ивана Милановича (рецепт)
Кулинар продолжает делиться необыкновенными рецептами блюд.
Кто сказал, что салаты обязательно должны быть плотными, тяжелыми и майонезными? Когда-то в рождественском Берлине я попробовал необычное сочетание вкуса, которое мне запало в душу! Это консервированный тунец и мандарин! Так родился рецепт простого и очень быстрого салата.
Ингредиенты
- Тунец консервированный (в собственном соку) – 185 гр
- Мандарины – 3 шт
- Томаты черри – 150 гр
- Лук-порей – 60 гр
- Микс салата – 180 гр
- Горчица в зернах – 20 гр
- Мед – 20 гр
- Масло оливковое – 20 гр
- Лимон – 0,5 шт
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
1. Очистите мандарин и порежьте томат черри на дольки.
2. Листья салата промойте и просушите.
3. Порежьте на тонкие слайсы лук-порей.
4. Тунец откиньте на сито и процедите от лишней влаги.
5. Для заправки смешайте горчицу в зернах, мёд, оливковое масло, сок половины лимона и добавьте немного соли.
6. Смешайте все ингредиенты салата и полейте заправкой сверху. Наслаждайтесь!
Напомним,