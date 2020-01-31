Салат с тунцом и мандарином от Ивана Милановича (рецепт)

31 января 2020 15:00 Юлия Крутиева
Салат с тунцом и мандарином от Ивана Милановича (рецепт)
Салат с тунцом и мандарином от Ивана Милановича (рецепт)
instagram.com/milan.i.m

Кулинар продолжает делиться необыкновенными рецептами блюд.

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На этот раз – салат с тунцом и мандарином от победителя 8 сезона шоу МастерШеф на СТБ Ивана Милановича.

Кто сказал, что салаты обязательно должны быть плотными, тяжелыми и майонезными? Когда-то в рождественском Берлине я попробовал необычное сочетание вкуса, которое мне запало в душу! Это консервированный тунец и мандарин! Так родился рецепт простого и очень быстрого салата.

Ингредиенты

  • Тунец консервированный (в собственном соку) – 185 гр
  • Мандарины – 3 шт
  • Томаты черри – 150 гр
  • Лук-порей – 60 гр
  • Микс салата – 180 гр
  • Горчица в зернах – 20 гр
  • Мед – 20 гр
  • Масло оливковое – 20 гр
  • Лимон – 0,5 шт
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

1. Очистите мандарин и порежьте томат черри на дольки.

2. Листья салата промойте и просушите. 

3. Порежьте на тонкие слайсы лук-порей.

4. Тунец откиньте на сито и процедите от лишней влаги.

5. Для заправки смешайте горчицу в зернах, мёд, оливковое масло, сок половины лимона и добавьте немного соли.

6. Смешайте все ингредиенты салата и полейте заправкой сверху. Наслаждайтесь!

Напомним,

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